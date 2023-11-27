طريقة عمل صوابع زينب فى خطوات بسيطة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل صوابع زينب، صوابع زينب من الحلوى الشرقية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون خاصة أنها مقرمشة ومذاقها لا يقاوم.

وطريقة عمل صوابع زينب، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولكن يجب اتباع الخطوات بشكل دقيق حتى تكون ناجحة ومذاقها لا يقاوم.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل صوابع زينب.

مكونات عمل صوابع زينب:-

100 جرام دقيق سميد

ربع كيلو دقيق أبيض

كوب إلا ربع ماء دافئ

زيت ساخن للقلي

لعمل الشربات

3 أكواب سكر

كوب وربع ماء

عصير نصف ليمونة

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فانيليا

2 ملعق كبيرة سمن بدرجة حرارة

2 ملعقة كبيرة زيت تم تسخينه ثم نتركه يبرد

ملعقة صغيرة خميرة فورية

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

طريقة عمل صوابع زينب، فيتو

طريقة عمل صوابع زينب:-

نحضر بولة عميقة، ونضع بها جميع المكونات الجافة ونخلطهم معًا جيدًا.

بعدها نضيف الزيت والسمن على الخليط ونعجن جيدًا.

ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج ونعجن جيدا، وليس شرط استخدام كل كمية الماء، حيث يمكن استخدام أقل من الكمية المذكورة، ونعجن حتى لا تلتصق العجين باليد.

ثم نغطي العجين بفوطة لمدة نصف ساعة حتى تستريح.

ثم نحضر العجين ونقطعها كرات صغيرة متساوية الحجم.

ثم نشكل هذه الكرات أصابع متساوية ومفرودة وغير سميكة.

ثم نمررها على المبشرة أو مصفاة سلك أو منخل حتى تأخذ شكل مميز مثل الجاهزة.

ثم نغطيها برول بلاستيك لمدة ساعة على الأقل.

بعدها نقليها فى الزيت الغزير الساخن ونقلبها حتى يحمر لونها، ثم ننشلها ونضعها على مصفاة حتى تظل محتفظة بقرمشتها.

ثم نحضر الشربات، حيث نحضر حلة ونضع بها الماء والسكر بدون تقليب ونرفعهم على النار حتى الغليان.

بعدها نضيف عصير الليمون ونترك الخليط يغلى لمدة 10 دقيقة.

ثم نرفعه من على النار، ونضيف الفانيليا حتى تحتفظ بنكهتها، ونتركه جانبا حتى يبرد، كما يجب العلم بأن شربات صوابع زينب يكون ثقيل، ونتركه يبرد.

وبعد أن تهدأ صوابع زينب قليلا، نضعها فى طبق الشربات البارد مباشرة.

ونترك صوابع زينب لمدة 3 دقائق فى الشربات حتى تتشرب الشربات جيدًا.

ثم ننشلها من الشربات ونضعها في مصفاة للتخلص من الشربات الزائد.

ثم تقدم صوابع زينب بعدها، وهى مقرمشة وغارقة في الشربات بمذاق لا يقاوم.