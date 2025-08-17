فرقة "كاتسيي" تلغي حفلها في "سمر سونيك أوساكا" وتعتذر لجمهورها

ألغت فرقة "كاتسيي" الكورية حفلها المقرر في مهرجان "سمر سونيك أوساكا" الذي كان من المفترض أن يُقام مساء أمس السبت الموافق 16 أغسطس، بسبب تعرض عضوتين من الفرقة لوعكة صحية.

وجاء الإعلان عن الإلغاء في منتصف ليل 16 أغسطس بتوقيت كوريا الجنوبية، حيث أصدرت وكالة الفرقة بيانًا رسميًا أوضحت فيه أن "شعور عضوين بالتوعك" تسبب في تأجيل خطط سفرهما لضمان حصولهما على الراحة الكافية.

وأعربت الوكالة عن أسفها الشديد للمعجبين الذين كانوا يتطلعون لحضور الحفل، مؤكدة أن صحة وسلامة الأعضاء تأتي في المقام الأول.

على الرغم من إلغاء حفل أوساكا، أكد البيان أن العضوين المصابين قد تعافيا بالكامل وحصلا على تصريح بالسفر إلى طوكيو، مما يؤكد إقامة حفل الفرقة في مهرجان "سمر سونيك طوكيو" كما كان مقررًا في 17 أغسطس.

إلى جانب الإعلان الرسمي، نشر أعضاء فرقة "Ketseye" رسالة بخط اليد لمعجبيهم أُطلق عليهم اسم "آيكونز"، أعربوا فيها عن حزنهم لعدم تمكنهم من الغناء في أوساكا، وتعهدوا بتعويضهم مستقبلًا.

واختتموا رسالتهم بالقول: "نعتني بصحتنا ونراكم في طوكيو! نحبكم كثيرًا، أنتم الأفضل! نراكم قريبًا جدًا".

