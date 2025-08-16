"توشكا" النوبية تشعل مسرح القلعة برفقة سعيد آرتيست بمهرجان الموسيقى والغناء(صور)

تألقت فرقة توشكا النوبية برفقة الفنان سعيد آرتيست على مسرح القلعة، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل بحرارة مع الإيقاعات النوبية الأصيلة والموسيقى المستوحاة من التراث الإفريقي والمصري المعاصر.



وقدّمت فرقة توشكا، التي تُعد من أبرز الفرق المتخصصة في الموسيقى النوبية، باقة من أشهر أعمالها التي تجمع بين التراث النوبي العريق والروح العصرية، حيث دمجت بين الإيقاعات الإفريقية والآلات الموسيقية الشرقية والغربية، ما أضفى طابعًا فريدًا على الحفل.



وشهدت الفقرة المصاحبة للفنان سعيد آرتيست تفاعلًا واسعًا من الجمهور، إذ أضفى حضوره وحركاته الاستعراضية المميزة أجواءً استثنائية أبهرت الحاضرين، مؤكدًا من جديد مكانته كأحد أبرز نجوم فن الأداء الحي في مصر.



وتُعد مشاركة فرقة توشكا في مهرجان القلعة لهذا العام تجسيدًا حقيقيًا للتنوع الثقافي المصري، حيث تسهم الفرق النوبية والفنون التراثية في إثراء المشهد الموسيقي وإحياء الجذور الثقافية للجنوب المصري.



يُذكر أن مهرجان القلعة، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة، يُعد من أهم المهرجانات الموسيقية في مصر والعالم العربي، ويستقطب سنويًا نخبة من أبرز الفنانين والفرق الموسيقية من مختلف المحافظات والدول.

