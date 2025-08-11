نقابة الفنانين التشكيليين تنعى أكرم سعيد

ودع الوسط الفني التشكيلي صباح اليوم الفنان أكرم سعيد الذي وافته المنية، ونعته نقابة الفنانين التشكيليين ببيان رسمي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفاة الفنان التشكيلي أكرم سعيد

وجاء في بيان النعي الذي أصدره الفنان طارق الكومي، نقيب الفنانين التشكيليين: "البقاء لله. ينعى الفنان طارق الكومي نقيب الفنانين التشكيليين والسادة أعضاء مجلس الإدارة الفنان التشكيلي أكرم سعيد... اللهم تغمده برحمتك وأدخله الجنة بسلام، وإنا لله وإنا إليه راجعون."

