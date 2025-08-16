السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

3 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة غزل المحلة بالدوري

الأهلي
الأهلي

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  جهود ثلاثة من لاعبيه خلال مباراته المقبلة أمام غزل المحلة، المقرر لها ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2025-2026.

ويغيب عن الأهلي أمام غزل المحلة مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، ومحمد هاني للإيقاف.

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على ضيفه فاركو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فاركو الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

الأهلي يعزي غزل المحلة في وفاة حنفي هليل

الأهلي يشكو حكم مباراة فاركو إلى اتحاد الكرة بسبب طرد محمد هاني

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يكشف ملابسات وفاة شخص داخل قسم شرطة بالجيزة بسبب التعذيب

تقود تحت تأثير الخمر؛ القبض على فنانة عربية صدمت سيارة على محور 26 يوليو

أمطار رعدية على الجنوب وخفيفة في الشمال، حالة الطقس غدا الأحد

الصحة تكشف حقيقة ضبط خلية لتجارة الأعضاء البشرية بالغربية

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

3 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت في الأسواق اليوم السبت

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

نجوى فؤاد: قرار اعتزالي مرتبط بالحج ومسيرتي خالية من الأعمال المشينة

خدمات

المزيد

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟ أمين الفتوى يجيب

عاوزة ألبس الحجاب ولكني مترددة ماذا أفعل؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عالم أزهري يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads