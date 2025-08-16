الاحتلال يشن غارة جوية على مبان وسط خان يونس

شن جيش الاحتلال غارات جوية إسرائيلية على مبان وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي الوقت ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال تعقد اجتماعا مساء اليوم لتلخيص خططها لاحتلال مدينة غزة.

وقبل وقت سابق أعلن مصدر في المستشفى المعمداني، اليوم السبت، عن سقوط شهيد ومصابين في قصف إسرائيلي على منطقة عسقولة بمدينة غزة.

وكانت أفادت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم السبت، باستشهاد 25 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متعددة بالقطاع منذ فجر اليوم، بينهم 12 من منتظري المساعدات.

وقالت جمعية العودة الصحية بغزة، في بيان صادر عنها اليوم السبت: إن نحو 550 ألفا من سكان القطاع يواجهون نقصا حادا في الغذاء.

وتابعت: إن أوضاع المستشفيات كارثية بسبب نقص حاد بجميع المستلزمات الطبية.

فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة.

قصف مدفعي للاحتلال يستهدف حي الزيتون في غزة

واستهدف قصف مدفعي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

كان مصدر في مستشفى الشفاء في غزة أفاد بسقوط 6 شهداء ومصابون من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي القطاع.

وأعلنت مصادر في مستشفيات غزة، أمس الجمعة، باستشهاد 16 فلسطينيًّا بنيران جيش الاحتلال في مناطق بالقطاع.

