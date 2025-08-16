السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تحطم طائرة استطلاع إسرائيلية في غزة

طائرة بدون طيار،
طائرة بدون طيار، فيتو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تحطمت صباح اليوم السبت في مدينة غزة بسبب خلل فني.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة.

قصف مدفعي للاحتلال يستهدف حي الزيتون في غزة

 واستهدف قصف مدفعي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وكان مصدر في مستشفى الشفاء في غزة أفاد بسقوط 6 شهداء ومصابون من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي القطاع.

 

txt

إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يوسع نطاق العمليات العسكرية شمالي قطاع غزة

وأعلنت مصادر في مستشفيات غزة أمس الجمعة، عن استشهاد 16 فلسطينيًّا بنيران جيش الاحتلال في مناطق بالقطاع.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بغزة باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على حي الزيتون بمدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية وقصفًا مدفعيا على مدينة غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال غزة حى الزيتون

مواد متعلقة

550 ألفًا من سكان غزة يواجهون نقصًا حادًّا في الغذاء

الأكثر قراءة

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد طلب الأهلي استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

البلدي يتهاوى، انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 16 أغسطس 2025

الوضع بدأ يتغير، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في مصر

بوادر الانشقاق تضرب الاحتلال، استطلاع رأي يظهر تراجع شعبية نتنياهو ووزير دفاعه

آخر تطورات أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت في البنك المركزي

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بشفاء المريض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads