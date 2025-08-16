لحظة سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في غزة واستيلاء المواطنين عليها (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية مسيّرة من نوع "دوهر شمايم"، التي يتم تشغيلها من قبل جيش الاحتلال لجمع معلومات استخباراتية لصالح القوات البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي سقطت صباح اليوم السبت، في حي الرمال بمدينة غزة نتيجة خلل تقني.

سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في غزة

ويظهر مقطع الفيديو سقوط طائرة الاستطلاع الإسرائيلية على محل بأحد أحياء قطاع غزة، وقام الأهالي بالاستيلاء على الطائرة، وسط مخاوف من انفجار الطائرة بين الأهالي وسط الحي السكني الذي سقطت فيه.

سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في غزة، فيتو

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنه قد حدث خللًا في بعض أنظمة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أدى لتحطم طائرة مسيرة تكتيكية متطورة في غزة، وسقطت في أيدي الأهالي.

وأكدت الصحيفة أن الطائرة "دوهر شمايم"، بدون طيار أُجبرت على الهبوط اضطراريًا في غزة، إثر حدوث عطل فني بها، مؤكدة أن هذه النسخة الأكثر تطورًا من طائرة "ريسر شمايم"، والمهام التي تُنفذها أكثر عمقًا ولها منظور، بحسب الصحيفة العبرية.

طائرة "دوهر شمايم" متطورة وسقطت اضطراريًا

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن طائرة "دوهر شمايم" سقطت اضطراريًا، صباح اليوم السبت، شمال قطاع غزة إثر عطل فني.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن التحقيق جارٍ في الحادث، حيث كانت الطائرة في مهمة تصوير وجمع معلومات استخباراتية فوق منطقة قريتي جباليا وبيت حانون، عندما حدث عطل فني استدعى هبوطها في منطقة مفتوحة، ولم يقم جيش الاحتلال بسحب الطائرة حرصًا على سلامة قواته.

ترجمة قدس| قناة كان العبرية: طائرة مسيّرة من نوع "دوهر شمايم" التي تُشغَّل لجمع معلومات استخباراتية لصالح القوات البرية، سقطت صباح اليوم في حي الرمال بمدينة غزة نتيجة خلل تقني. pic.twitter.com/n1fjCSvOMG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 16, 2025

وتعد طائرة "دوهر شمايم" هي طائرة مسيرة تكتيكية لجمع المعلومات الاستخبارية، تُشغّلها وحدة خاصة في سلاح المدفعية بجيش الاحتلال، وتعتبر هذه الطائرة نسخة متطورة من طائرة "سكاي رايدر"؛ فهي مزودة بمعدات أكثر تطورًا، وكاميراتها قادرة على الرؤية لمسافات أبعد وبدقة أعلى.

وفي تصريحات نشرها جيش الاحتلال، مؤخرًا، لقائد الوحدة المشغلة لطائرة "دوهر شمايم"، ذكر أن "دوهر شمايم هي طائرة مسيرة أكبر حجمًا من روكر شمايم، ووزنها خمسة أضعاف، ويُمكن تركيب أنظمة أكثر في دوهر شمايم، ما يجعل كاميرتها ذات جودة أعلى ومدى طيرانها أكبر، كما يمكنها الطيران لفترة أطول من روكر شمايم، أي ست ساعات".



وأضاف قائد الوحدة المشغلة للطائرة: "تكمن فكرة هذه الأداة في أنها مصممة للاستخدام على مستوى الألوية، وتمنح "دوهر شمايم" قادة الألوية رؤية في القتال حاليًا، لا يمتلكون طائرة مسيرة أو طائرة بدون طيار تابعة لمستوى الألوية، وستنفذ "دوهر شمايم" عمليات أكثر وأوسع عمقًا".

