خلال ساعات، نظر محاكمة 6 متهمين في قضية "خلية بولاق أبو العلا"

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمقر محكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، للمرافعة فى محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 8 لسنة 2025 جنايات بولاق، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية بولاق أبو العلا".

 


قضية خلية بولاق أبو العلا

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2014 وحتى 16 فبراير 2021، داخل مصر وخارجها، وكان الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، إلى جانب الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 


وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى السادس انضموا إلى الجماعة مع علمهم الكامل بأهدافها الإرهابية، كما التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تُعرف باسم "جبهة النصرة"، فيما نُسب إلى المتهم الثاني تحديدًا تهمة تمويل الإرهاب.

وتواصل المحكمة نظر القضية، فيما تستعد هيئة الدفاع لتقديم مرافعتها في الجلسة المقبلة.

