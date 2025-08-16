عدم تحمل درجة الحرارة، تعرف على الأسباب والأعراض؟

يُعد عدم تحمل الحرارة حالة صحية يشعر فيها الفرد بارتفاع مفرط في درجة حرارة جسمه، حتى في الأجواء التي يجدها الآخرون عادية ومريحة، وهذه الحالة، التي غالبًا ما تتطور ببطء وتستمر لفترة طويلة، تحدث عندما يفقد الجسم قدرته على تحقيق التوازن بين التبريد والتدفئة، وفي بعض الحالات، قد تظهر بشكل مفاجئ، لا سيما إذا كانت مرتبطة بحالة صحية خطيرة.

أسباب عدم تحمل الحرارة

قد يكون عدم القدرة على تنظيم درجة حرارة الجسم عرضًا لمجموعة متنوعة من الأمراض، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، أو قد يكون من الآثار الجانبية لبعض الأدوية، وينصح الأطباء بضرورة استشارة الطبيب لتحديد السبب الكامن.

من أبرز الأسباب الطبية:

اضطراب القلق، ويُعرف بتأثيره على وظائف الجسم المختلفة.

سن اليأس، التغيرات الهرمونية خلال هذه المرحلة قد تؤثر على تنظيم درجة الحرارة.

تسمم الغدة الدرقية، حالة تنتج فيها الغدة الدرقية كميات زائدة من هرمونها، كما في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية (داء جريفز).

أمراض مزمنة، مثل التصلب اللويحي والسمنة وأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

عوامل أخرى، انخفاض مستوى اللياقة البدنية وبعض الأمراض النفسية.

الأدوية التي قد تسبب عدم تحمل الحرارة:

منشطات، مثل الأمفيتامينات ومثبطات الشهية والكافيين.

مضادات حيوية.

أدوية السكري.

أدوية نفسية، مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان.

أدوية القلب، مثل أدوية ضغط الدم.

أدوية الحساسية، مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان.

مسكنات الألم.

أدوية فرط نشاط المثانة.

مواد أخرى، يمكن أن تسبب بعض الأدوية القانونية وغير القانونية (مثل المواد الأفيونية والكوكايين والميثامفيتامين)، بالإضافة إلى تعاطي الكحول، نفس الأعراض.

العمر، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يكون الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أكثر عرضة لمشاكل الحرارة، وذلك بسبب عدم تكيف أجسامهم مع التغيرات السريعة في درجة الحرارة، بالإضافة إلى زيادة احتمالية إصابتهم بأمراض مزمنة أو تناولهم لأدوية تؤثر على تنظيم حرارة الجسم.

الأعراض والتشخيص لعدم القدرة على تحمل الحرارة

تتنوع أعراض عدم تحمل الحرارة من شخص لآخر، لكن العلامات الأكثر شيوعًا تشمل:

الصداع.

تسارع ضربات القلب.

الغثيان أو القيء.

إرهاق شديد.

تعرق مفرط أو انعدامه تمامًا.

تشنجات وضعف في العضلات.

تقلبات المزاج.

لتشخيص الحالة، سيقوم الطبيب بما يلي:

فحص التاريخ الطبي والبدني للمريض.

السؤال عن الأعراض، ووتيرة حدوثها، وعوامل تفاقمها.

طلب فحوصات الدم وفحوصات الغدة الدرقية (TSH، T3، T4 الحر) لتحديد السبب الكامن.

العلاج والوقاية من عدم تحمل الحرارة

يعتمد علاج عدم تحمل الحرارة على السبب الأساسي. فبمجرد تحديد السبب، يستطيع الطبيب تقديم النصائح والإرشادات المناسبة لتحسين الأعراض.

الوقاية من عدم تحمل الحرارة:

يمكن تجنب المشاكل المرتبطة بالحرارة من خلال بعض النصائح العملية:

الحفاظ على درجة حرارة مريحة في الأماكن المغلقة.

شرب كميات كافية من السوائل.

تجنب قضاء وقت طويل في الخارج خلال الأجواء الحارة والرطبة.

مضاعفات خطيرة لعدم تحمل الحرارة

يمكن أن يؤدي عدم تحمل الحرارة إلى مضاعفات خطيرة، أبرزها ضربة الشمس، التي تحدث عندما تصل درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر. وتُعد هذه الحالة مهددة للحياة وتتطلب رعاية طبية فورية، وإذا لم يتم علاجها، قد تؤدي إلى تلف دائم في الدماغ أو أعضاء أخرى، وقد تؤدي إلى الوفاة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.