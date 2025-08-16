السبت 16 أغسطس 2025
رياضة

حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة المقاولون في الدوري الممتاز

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، مساء اليوم السبت، على إستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب 

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء اليوم السبت على إستاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب 

تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب 

وتضم قائمة الزمالك كلًّا من:

محمد عواد.
محمد صبحي.
محمود الشناوي.
عمر جابر.
محمود حمدي الونش.
حسام عبد المجيد.
محمد إسماعيل.
محمود بنتايج.
صلاح مصدق.
نبيل عماد دونجا.
محمد شحاتة.
سيف جعفر.
خوان ألفينا بيزيرا.
آدم كايد.
أحمد عبد الرحيم "إيشو".
عبد الله السعيد.
ناصر ماهر.
عبد الحميد معالي.
عدي الدباغ.
ناصر منسي.
عمرو ناصر.
أحمد شريف.

واستبعد الجهاز الفني كلا من، محمود جهاد لإصابته بإجهاد عضلي وأحمد ربيع بسبب خضوعه للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، والأنجولي شيكو بانزا بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة، وتم الاتفاق بين الجهازين الطبي والفني على إراحة اللاعب بسبب تلاحق المباريات.

الزمالك يفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى 

 وكان نادي الزمالك قد حقق فوزًا غاليًا ومستحقًّا على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز على أرضية ملعب إستاد هيئة قناة السويس. 

حسام عاشور: رفضت الزمالك من أجل جماهير الأهلي وأطمح للعمل داخل الأحمر

بمشاركة وتأهل نجم السلة، ختام تصفيات بطولة كرة القدم الإلكترونية بنادي الزمالك

سجل هدفي الزمالك كل من ناصر ماهر من تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ثم سجل محمد شحاتة الهدف الثاني من تصويبة ساقطة من قبل منتصف الملعب سكنت شباك محمد بسام المتقدم عن المرمى. 

