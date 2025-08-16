بمشاركة وتأهل نجم السلة، ختام تصفيات بطولة كرة القدم الإلكترونية بنادي الزمالك

نظم اتحاد الرياضات الإلكترونية، تصفيات داخل نادي الزمالك، لاختيار ممثلي الفريق الأبيض في بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية، وسط أجواء من المتعة والمنافسة بين اللاعبين.

أقيمت التصفيات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبدعم ورعاية مجلس إدارة نادي الزمالك وبحضور اللواء حسن موسى المدير التنفيذي للنادي.

شهدت التصفيات مفاجأة بمشاركة محمد يونس نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق لكرة السلة، حيث نجح في التأهل لتمثيل نادي الزمالك ببطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية المزمع إقامتها سبتمبر القادم، بمشاركة أكثر من 3 آلاف لاعب ولاعبة قاموا بالمشاركة بالتصفيات ضمن 20 نادي تم اعتمادهم للمشاركة في النسخة الأولى للبطولة.

وانتهى اتحاد الرياضات الإلكترونية بالتعاون مع الشركة المنظمة من التصفيات في 15 ناديا وجاري إستكمال التصفيات بالأندية المشاركة بالبطولة والمقرر لهم الإنتهاء من التصفيات يوم 27 أغسطس الحالي لاعتماد أسماء اللاعبين وبدء جولات الأندية وفقًا للائحة البطولة.

وتضم قائمة الأندية المشاركة ببطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية كلا من:

الزمالك - الصيد - الجزيرة - وادي دجلة - سيتي كلوب - سبورتنج - الزهور - المصرية للإتصالات - الحوار - جزيرة الورد - ريو - الإعلاميين - البطل الأوليمبي - الشيخ زايد - 6 أكتوبر - القطامية بتروسبورت - نادي النادي - التوفيقية - العبد بطنطا - بورتو.



أشرف صبحي يشهد المؤتمر الصحفي لبطولة أندية كرة القدم الإلكترونية

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل انطلاق بطولة أندية كرة القدم الإلكترونية الأولى من نوعها بمصر، والتي ينظمها اتحاد الرياضات الإلكترونية.

وشهد المؤتمر حضور مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية ومسئولي الأندية المشاركين بالبطولة والرعاة للبطولة.

وتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر إلى الحضور من الإعلاميين والصحفيين وشركات القطاع الخاصة المشاركة في دعم الحدث الرياضي.

وأوضح أن هدف الوزارة هو عدم ترك أي شاب مصري بدون أن يمارس أي نشاط رياضي وهو الهدف الأكبر والأسمى بالوزارة خلال الست سنوات الماضية، قائلا: “دعمنا كل جهات القطاع الخاص وسهلنا لهم تنظيم البطولات عن طريق تخصيص الصالات لهم لممارسة تلك الرياضات”.

وأضاف أشرف صبحي: "اليوم شيء عملي هام جدا وهو أول دوري مصري للألعاب الإلكترونية وهو ما يعني الاستمرار في ممارسة الشباب للأنشطة الرياضية المختلفة والتي تعد دورة للتشغيل الاقتصادي لهذا العمل وخلق العديد من فرص العمل المتنوعة للشباب بالإضافة إلى إيجاد وخلق واستغلال لوقت الفراغ للشاب المصري بطريقة إيجابية، مؤكدًا وزير الرياضة الي أننا نتطرق ونهدف في وزارة الشباب والرياضة الي ممارسة الشباب لجميع الرياضات وليس فقط الألعاب الإلكترونية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة دائمًا ما تتواجد وتدعم مختلف الأنشطة الرياضية والإلكترونية ونهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في تلك الرياضة والتي تحظى باهتمام شريحة كبيرة من الجماهير وخاصة فئة الشباب، كما نسعي إلي اكتشاف المزيد من المواهب من اللاعبين في الألعاب الإلكترونية وتطويرهم في هذه الرياضة.

