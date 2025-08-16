"أزهر كفر الشيخ" تواصل استعداداتها لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

تواصل منطقة كفر الشيخ الأزهرية استعداداتها لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، والمقرر أن تبدأ بعد غدٍ الاثنين، حيث شهدت المنطقة صباح اليوم السبت 16 أغسطس، اجتماعًا موسعًا برئاسة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، مع رؤساء ومساعدي لجان الامتحانات، وذلك بمدرج ديوان المنطقة، بحضور مديري إدارتي الامتحانات والأمن.

وأكد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، أن الاستعدادات تسير وفق خطة منظمة تهدف إلى توفير بيئة امتحانية آمنة وهادئة للطلاب، مشددًا على أهمية اليقظة والانتباه، والتحلي بالحنكة في إدارة اللجان، والتعامل مع الضغوط المختلفة بما يضمن انضباط سير الامتحانات وخروجها بالشكل الأمثل، وأضاف أن أبناء الأزهر من الطلاب هم في المقام الأول، وأن توفير الراحة النفسية والهدوء لهم حق أصيل تحرص عليه المنطقة.

وأشار طلحة، إلى أن هناك فرق متابعة ورصد ستتولى المرور الميداني على اللجان لمراقبة سير العملية الامتحانية والتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات، مؤكدًا أن التعاون بين رؤساء اللجان والملاحظين وتوزيع الأدوار بعدالة سيحقق أقصى درجات الانضباط.

كما شدد على ضرورة تأمين مقار اللجان من الداخل والخارج، منعًا لأي محاولات لتعكير صفو الامتحانات أو تسريبها، مع اتخاذ إجراءات صارمة للقضاء على ظاهرة الغش نهائيًا

وأوضح أن غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة ستعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتعامل مع أي معوقات قد تطرأ، إلى جانب توفير الدعم الكامل لرؤساء اللجان، حيث تم توجيه إدارة التوريدات بسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم ومستلزماتهم بشكل فوري

من جانبه، أوضح علي المغازي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، أن الإدارة أنهت جميع الأعمال التحضيرية المتعلقة بامتحانات الدور الثاني، بما في ذلك إرسال خطابات الانتداب الخاصة بالملاحظين إلى الإدارات التعليمية المختلفة، وضمان تسليمها للمعلمين وتحديد أماكن عملهم داخل اللجان، كما تم تكليف رؤساء اللجان ببدء عملهم مبكرًا من خلال عقد اجتماعات مع مساعديهم وأعضاء لجانهم داخل المقار المخصصة لهم لتجهيزها بالشكل اللائق.

واختتم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاجتماع برسالة واضحة للمسؤولين عن الامتحانات، دعاهم فيها إلى استشعار الأمانة وتقوى الله في متابعة كافة تفاصيل العملية الامتحانية، والتعامل مع الطلاب بما يليق بمكانة الأزهر الشريف، مؤكدًا أن نجاح الامتحانات في الانعقاد بانتظام ودون تجاوزات هو مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع.

