السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انتهاء استعدادات المعاهد الأزهرية لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، فيتو

 أعلن قطاع  المعاهد الأزهرية، عن الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية "الدور الثاني" للعام الدراسي الحالي، والمقرر انطلاقها يوم الإثنين المقبل، بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وأكد القطاع أن الامتحانات ستجرى وسط متابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية، وبالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمناطق، لضمان سير اللجان في أجواء هادئة ومنضبطة، مع الالتزام التام بتطبيق التعليمات واللوائح المنظمة للامتحانات.

 

تعليمات امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 

 وصرّح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بأن القطاع حريص على تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب خلال امتحانات الدور الثاني، وقد تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين اللجان وتوفير الرعاية الطبية الكاملة، مع التشديد على الانضباط والشفافية في سير الامتحانات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشدد على جاهزية اللجان من حيث توفير وسائل الراحة للطلاب والمراقبين، وتطبيق الإجراءات المنظمة لمنع أي محاولات غش أو إخلال بسير العملية الامتحانية، فضلًا عن التأكيد على تواجد الأطقم الطبية داخل اللجان للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائنا الطلاب.

 

استعدادات امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 

من جانبه أوضح الشيخ حميد أبوعريضة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الامتحانات، أن الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني بدأت فور إعلان نتيجة الدور الأول، حيث تم اختيار وتجهيز الملاحظين ورؤساء اللجان، وجرى إرسال خطابات الندب إليهم في وقت مبكر.

وأكد على إلى الانتهاء من تجهيز اللجان من حيث المقاعد والوسائل اللازمة لضمان راحة الطلاب والمراقبين، بما يهيئ أجواءً مثالية لإجراء الامتحانات في انضباط وشفافية كاملة.

