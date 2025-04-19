شباب الشرقية تطلق فعاليات مبادرة "حرفتك.. مهنتك"

انطلقت بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية اليوم السبت، فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية لعمل محافظ جلود، والتي يتم تنفيذها تحت شعار مبادرة حرفتك مهنتك، وذلك من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للفتاة والمرأة.

مركز شباب ناصر بالعاشر من رمضان

وقالت تغريد عبدالسلام منسق أندية المرأة والفتاة بمديرية الشباب بمحافظة الشرقية، إن ذلك خلال الفترة من 19 أبريل 42025 حتى 21 أبريل 2025 بمركز شباب النصر التابع لإدارة شباب العاشر بـ محافظة الشرقية، ضمن خطة مركزية وبمشاركة 10 من عضوات أندية الفتاة، ويقوم المدرب هشام عادل صلاح بتدريب الفتيات على شغل المحافظ الجلود.

أنواع الجلد الطبيعى وطرق قياسة

ويعتبر الجلد الطبيعي الأكثر استخدام وتداول في مصر وهو أربع أنواع جلد جاموس وبقري وماعز وخروف الجلد الطبيعي يقاس بالقدم وليس بالمتر، مثل القماش وقياس القدم تقريبا ٣٠ سم ×٢٠ سم جلد الماعز والخروف يستخدم في صنع الجاكت والجيب والبنطلون وجلد الجاموس التقيل.

استخدامات الجلود

ويستخدم فى الحزام أقل سماكة يمكن استخدامه في أشياء كثيرة مثل المحفظة الرجالي والحريمي والبوك والشنطة وحافظة كروت. ولصناعة هذه المنتجات يدويًا يجب توفير الأدوات التى يستخدمها الصانع وهى قطر مقص وشاكوش ومسطرة وقلم علام وسنابك للتخريم وسكينة حف.

عضوات اندية الفتاة والمرأة

وأضافت أن مبادرة " حرفتك .. مهنتك" لتعليم الحرف اليدوية والتراثية، تُعد إحدى المبادرات لعضوات أندية الفتاة والمرأة بـ جميع مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تأتي دعما للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة لفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياة أفضل.

التنفيذ بتعليمات الدكتور أشرف صبحى

وأشار إلى أن الورشة يتم تنفيذها بتعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، وعلاء الدسوقى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالإضافة إلى الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة.

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب الدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب ورضا سفينة مدير عام الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة وراجى عياد مدير إدارة الخدمات الشبابية ويتولى مسؤولية التنفيذ تغريد عبدالسلام منسق أندية الفتاة والمرأة.

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