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شباب الشرقية ينفذ برنامج مشواري بقرية الصنافين بمنيا القمح

شباب الشرقية يننفذ
شباب الشرقية يننفذ فعاليات برنامج مشواري بقرية الصنافين

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية  استمرار الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب بالمديرية بتنفيذ فعاليات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية للنشء والذي يستهدف المرحلة السنية من 10- 14 عام وذلك لأعضاء مركز شباب قرية صنافين القبلية التابع لإدارة شباب منيا القمح.

 

تمكين الشباب والفتيات 

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن برنامج مشواري والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونسيف يهدف إلى تمكين الشباب والفتيات من أجل مستقبل أفضل لهم ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية من خلال إكسابهم مهارات وخبرات تؤهلهم لسوق العمل وإقامه مشروعات خاصه بهم.

مهارات التواصل الفعال وحل المشكلات

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضه أن فعاليات برنامج مشواري تتضمن محاور البرنامج  التدريبي على مجموعة من المهارات الحياتيه ( مهارات التواصل الفعال وحل المشكلات واتخاذ القرار والتخطيط للمستقبل وبناء الثقه بالنفس) ويتم تقديمها من خلال سفراء برنامج مشواري بمحافظة الشرقية المعتمدين من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف

 

محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنمية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبنًاءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة بالإضافة لتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال اقامة مشروعات خاصة بهم تدر عليهم دخلا ليحيوا حياه كريمه.

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تنمية النشء برنامج مشواري الادارة العامة للشباب بالمديرية الادارة المركزية الدكتور محمودعبدالعظيم وكيل وزارة الشباب وزاة الشباب

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