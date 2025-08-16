السبت 16 أغسطس 2025
رياضة

فيريرا يمنح مدافعي الزمالك تعليمات خاصة قبل مواجهة المقاولون

فيريرا
فيريرا

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة يانيك فيريرا، تعليمات خاصة لمدافعي الفريق قبل لقاء المقاولون مطالبًا إياهم بغلق كافة مساحات الملعب لمنع الهجمات المرتدة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب 

 ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء اليوم السبت على إستاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب 

 تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب 

وتضم قائمة الزمالك كلًّا من:

محمد عواد.
محمد صبحي.
محمود الشناوي.
عمر جابر.
محمود حمدي الونش.
حسام عبد المجيد.
محمد إسماعيل.
محمود بنتايج.
صلاح مصدق.
نبيل عماد دونجا.
محمد شحاتة.
سيف جعفر.
خوان ألفينا بيزيرا.
آدم كايد.
أحمد عبد الرحيم "إيشو".
عبد الله السعيد.
ناصر ماهر.
عبد الحميد معالي.
عدي الدباغ.
ناصر منسي.
عمرو ناصر.
أحمد شريف.

واستبعد الجهاز الفني كلا من، محمود جهاد لإصابته بإجهاد عضلي، وأحمد ربيع بسبب خضوعه للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، والأنجولي شيكو بانزا بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة، وتم الاتفاق بين الجهازين الطبي والفني على إراحة اللاعب بسبب تلاحق المباريات.

 

الزمالك يفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى 

 وكان نادي الزمالك قد حقق فوزًا غاليًا ومستحقًّا على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز على أرضية ملعب إستاد هيئة قناة السويس. 

سجل هدفي الزمالك كل من ناصر ماهر من تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ثم سجل محمد شحاتة الهدف الثاني من تصويبة ساقطة من قبل منتصف الملعب سكنت شباك محمد بسام المتقدم عن المرمى. 

