السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هل يكمل حسن عبدالله عامه الرابع محافظا للبنك المركزي؟

حسن عبدالله
حسن عبدالله

في أغسطس من العام 2022 صدر قرار جمهوري بتولي حسن عبدالله مهام محافظ البنك المركزي.

وفي أغسطس من عام 2024 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار بالتجديد لحسن عبدالله محافظا للبنك المركزي لمدة عام تنتهي في 18 أغسطس الجاري.

وتظهر في الأفق الكثير من التكهنات حول استمرار عبدالله في موقعه لعام جديد أو الدفع بشخصية أخرى في منصب محافظ البنك المركزي.

ورغم تناول البعض من وسائل الإعلام الأحاديث عن ترشيح شخصية جديدة في منصب المحافظ إلا أنه بدأت في الأفق تلوح أيضا التوقعات حول مدى إمكانية استكمال عبدالله عامه الرابع في منصب المحافظ ليظل كل ذلك مرهونا بما سيصدر من الرئيس السيسي في ذلك الشأن. 

يتمتع حسن عبد الله، بخبرة مهنية متميزة ومرموقة، تمتد لأكثر من 40 عامًا، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية المهمة، حقق خلالها الكثير من النجاحات، حيث كان ضمن الفريق الذي نفذ برنامج الإصلاح المصرفي، مطلع الألفية الحالية.

وقبل تكليفه بمنصبه الحالي، شغل حسن عبد الله، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ مايو 2021، وكان الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي، الذي بدأ فيه مسيرته المهنية عام 1982.

وشغل  حسن عبد الله، عضوية مجلس إدارة البنك المركزي، لمدة ثماني سنوات، وكان عضوًا بمجلس إدارة البورصة المصرية، كما تولى رئاسة مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية بهونج كونج، وهو مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة " وفاءً لمصر"، كما شغل عضوية مجالس إدارات معهد التمويل الدولي (IIF)، والمجموعة الاستشارية الإفريقية لبورصة لندن (LAAG )، ومجموعة بورصة لندن ( LSEG )، والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، فضلًا عن عضويته في مجالس إدارات كبرى الشركات الاستثمارية.

وبالإضافة لما سبق، كان حسن عبد الله، عضوًا مؤسسًا في المجلس الوطني المصري للتنافسية، ومؤسسًا لجمعية شباب الأعمال ورئيسًا لمجلس إدارتها، كما كان عضوًا في مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري.

وبجانب خبرته المهنية الحافلة، يمتلك  حسن عبد الله، خبرة علمية وأكاديمية واسعة، شملت عضويته في هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على مدار 30عامًا، والمجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وحسن عبد الله، حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية عام 1982، ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال في الجامعة ذاتها عام 1992.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد المصارف العربية البنك المركزى الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس الوطني المصري للتنافسية المناصب القيادية المعهد المصرفي المصري محافظ البنك المركزي منصب محافظ البنك المركزي

مواد متعلقة

الأوراق المطلوبة لصرف سلفة البنجر للفلاحين في البنك الزراعي

أسباب عدم وصول الرسائل من تطبيق إنستاباي؟

هل يمكن إصدار كارت ميزة لجنسية أجنبية في البنك التجاري الدولي؟

هل يمكن سداد مديونية البطاقات من الحساب في بنك مصر؟

انتهاء مهلة إصدار محفظة الكاش مجانا في بنك القاهرة اليوم

1000 جنيه الحد الأدنى لربط الودائع زيادة عن شهر في البنك الأهلي

بمشاركة 26 قيادة، برنامج تدريبي للجمعيات الأهلية حول منع ومكافحة الفساد

البنك المركزي يعلن تجديد وديعة الكويت لعام قادم

الأكثر قراءة

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

هل خطأ شوبير أمام فاركو السبب؟، قرار من ريبيرو تجاه مركز حراسة المرمى بالأهلي

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

ضبط متهمين في مشاجرة بأكتوبر بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد طلب الأهلي استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

بسبب إمام عاشور، غرامة بالملايين وتوبيخ من الفيفا للنادي الأهلي

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير فى القريب

من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads