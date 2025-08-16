الأوراق المطلوبة لصرف سلفة البنجر للفلاحين في البنك الزراعي

يبحث الكثير من العملاء في البنك الزراعي عن الأوراق والمستندات وتفاصيل سلفة زراعة البنجر.

وأوضح مسؤولو البنك الزراعي المصري أن سعر العائد 5% للمحاصيل المدعمة

ويتم تسديد السلفة والفائدة بعد جمع محصول البنجر مباشرة.

وأضافوا أنه يتم تحديد القيمة التسليفية بناء على مساحة الحيازة الزراعية ونوع المحصول المزروع ونوع نظام الري.

وفي ما يخص الأوراق المطلوبة سلفة البنجر في بنك الزراعي المصري فهي كالآتي:

صورة بطاقة الرقم القومي

صورة بطاقة الحيازة الزراعية / عقد الإيجار الموثق / في حالة الأرض حق الانتفاع إحضار ما يثبت ذلك.

بطاقة الخدمات الزراعية.

إقرار من المزارع ببيان المحاصيل.



ومن جانب آخر يتيح البنك الزراعي خدمات التمويل في 2024 بأنماط متعددة للعملاء والذين يمكنهم الحصول على تمويل ميسر بضمان الأوعية الادخارية في 2024 سواء كانت شهادات ادخار أو ودائع أو حسابات التوفير بما يوازي %80 من قيمة رصيد الأوعية الادخارية مع إمكانية السداد على أقساط شهرية من عائد مدخراتهم.

وتصل مدة التمويل في قرض البنك الزراعي بضمان الأوعية الادخارية بحد أقصى 10 سنوات بشرط تجديد الوعاء الادخاري حتى نهاية مدة التمويل.

مميزات قرض الأوعية الادخارية للبنك الزراعي

بدون ضامن.

تمويل يصل إلى 80٪‏ من مدخراتك.

سرعة في إجراءات منح القرض.

أسعار فائدة تنافسية.

إمكانية الاقتراض بضمان الوعاء الادخاري للقاصر.

إمكانية صرف العائد أو سداده لحساب القرض حسب رغبة العميل.

بدون مصروفات إدارية.

المستندات المطلوبة في قرض الأوعية الادخارية

مستند الوعاء الادخاري.

طلب تمويل.

بطاقة الرقم القومي.

تطبق الشروط والأحكام.

ارتفاع تكاليف الإنتاج

ونظرًا لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات يقوم البنك الزراعي بمراجعة الفئات التسليفية أولًا بأول لتتناسب مع زيادة تكاليف الإنتاج ومؤخرًا قام البنك بزيادة الفئات التسليفية للمحاصيل بنسب تتراوح بين 25 % و70 % من التكلفة الإنتاجية للمحصول.

وتتنوع القروض الزراعية بين قروض قصيرة الأجل لتمويل تكاليف خدمة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية التي لا تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام وقروض متوسطة وطويلة الأجل لتمويل المحاصيل التي تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام ويستهدف البنك الزراعي صغار المزارعين.

