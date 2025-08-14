الخميس 14 أغسطس 2025
بمشاركة 26 قيادة، برنامج تدريبي للجمعيات الأهلية حول منع ومكافحة الفساد

هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية

نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، برنامجًا تدريبيًا بمشاركة ٢٦ من قيادات وكوادر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ أغسطس الجاري.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على دعم مسار التعاون البنّاء مع منظمات المجتمع المدني، إيمانًا بالدور المحوري التي تلعبه كشريك أساسي في جهود التنمية والوقاية من الفساد ومكافحته بالمجتمع.

تضمن البرنامج عددًا من الموضوعات في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد من خلال التعريف بالإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر، ودور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة الى استعراض مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠، مع تسليط الضوء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

ويأتي ذلك في سياق تحقيق الهدف الرابع من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣-٢٠٣٠ "مجتمع واع بمخاطر الفساد قادر على مكافحته"، مما يؤكد أن جهود منع ومكافحة الفساد تتطلب الشراكة بين كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

