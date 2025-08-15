انتهاء مهلة إصدار محفظة الكاش مجانا في بنك القاهرة اليوم

تنتهي اليوم مهلة بنك القاهرة للعملاء لتقديم إصدار مجاني لمحفظة “قاهرة كاش” للأفراد.

وكان بنك القاهرة قد أعلن أنه بمناسبة اليوم العالمي للشباب تحت مظلة الشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من ١ إلى ١٥ أغسطس يقدم البنك باقة من المنتجات والخدمات المصرفية.

وكانت الباقة تشمل إصدارا مجانيا لمحافظة القاهرة كاش وكذلك فتح حسابات وفر بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي مجانا وبدون حد أدنى (بالرقم القومي فقط).

‎إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ميزة.

‎إصدار مجاني للبطاقات المدفوعة مقدما للعملاء الحاليين والجدد بالجنيه المصري فقط لا غير.

‎إصدار مجاني لخدمات الانترنت والموبايل البنكي.

مزايا تطبيق القاهرة كاش

وتشمل مزايا الاشتراك في محفظة بنك القاهرة ما يلي:

إمكانية الدفع من خلال الـ scan مع خاصية الـ QR code.

تقدم الخدمة لعملاء البنك وغير العملاء (بحيث يكون الحد الأدنى لعمر العميل 16 سنة).

يمكن فتح أكثر من حساب بحد أقصى 3 حسابات لكل عميل على مستوى كافة البنوك التي تقدم الخدمة في مصر.

الإعفاء من رسوم السحب من محفظة القاهرة كاش من ماكينات الـ ATM.

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

هناك عدة شروط يجب الالتزام بها للاشتراك، وهي:

ويمكن الاشتراك أون لاين من خلال موقع البنك أو تنزيل تطبيق محفظة قاهرة كاش على الموبايل أو الذهاب لفرع البنك للاشتراك بالخدمة.

تقديم بطاقة الرقم القومي سارية.

ينبغي تقديم رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله.

لا يقل عمر المستفيد من محفظة القاهرة كاش عن 16 عامًا.

عند فتح أكثر من 3 حسابات سيتم الرفض آليًّا من نظام التشغيل.

ووضع بنك القاهرة عدة شروط إلى جانب مزايا عديدة لكل مستخدمي تطبيق القاهرة كاش من العملاء.

خدمات تطبيق القاهرة كاش

وتشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر تطبيق القاهرة كاش للعملاء، ما يلي:

1- إرسال الأموال "من شخص لآخر" داخل مصر.

2- دفع جميع أنواع الفواتير (مثل المنفعة، الجوال، ADSL، إلخ).

3- إعادة شحن حسابات المحمول المدفوعة مسبقًا.

4- دفع مشترياتك من التجار المختارين

5- إجراء عمليات شراء من خلال VCN (رقم البطاقة الافتراضية للمدفوعات عبر الإنترنت).

