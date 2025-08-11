الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس الأعلى للإعلام يستقبل رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

رئيس الأعلى للإعلام
رئيس الأعلى للإعلام ورئيس الشركة المتحدة، فيتو

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمير يوسف، رئيس قطاع القنوات بالشركة.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل الارتقاء بالإعلام المصري في الفترة القادمة من خلال التعاون بين المجلس والشركة المتحدة.

ويذكر إن المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، توجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تأكيده التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية الرأي والتعبير واحتضان كل الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكري، وكذلك أهمية إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام خاصة في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام.

أخبار المجلس الأعلى للإعلام أخبار الأعلى للإعلام الشركة المتحدة للخدملت الإعلامية

