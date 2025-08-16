إجراء 20 عملية مياه بيضاء في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي بقنا

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح مستشفى نجع حمادي العام في إجراء ٢٠ عملية إزالة مياه بيضاء في يوم واحد أمس الجمعة، وذلك في سابقة فريدة جاءت بفضل جهود الفريق الطبي بقيادة الدكتور أحمد المحلاوي، مدير المستشفى، والدكتور أحمد الخضيري، نائب المدير، وبمتابعة خطة الطب العلاجي بالمديرية بقيادة الدكتور عبد الله حمدي مدير الطب العلاجي والدكتور خالد عويضة مدير إدارة المستشفيات، وبمشاركة الدكتور عصام غانم أستاذ واستشارى جراحة الشبكية والانفصال الشبكى بالمستشفيات الجامعية وأطقم التمريض المتفانية بالمستشفى.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس خطة المستشفى لتحسين جودة الخدمة وتسريع العمليات الجراحية بمعايير عالية، ضمن إستراتيجية الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتحسين البنية التحتية وتحديث المستشفيات وتعزيز الخدمات العلاجية والرقمية لضمان رعاية صحية شاملة وسريعة لكل المواطنين.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور أحمد صادق إلي سعى مديرية الشئون الصحية بقنا وفق خطة موسعة نحو تطوير المنظومة الصحية في كافة المستشفيات والمنافذ الطبية المختلفة، عبر تحسين البنية التحتية، تحديث الأجهزة والمعدات الطبية، وتطوير الكوادر الطبية والتمريضية.

وتركز الخطة على توفير خدمات طبية متكاملة تلبي إحتياجات المواطنين، وتعزز الرعاية العلاجية، مع الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمة وتقليل قوائم الإنتظار، ما يُعزز قدرة النظام الصحي على تقديم أفضل رعاية صحية في المحافظة وذلك ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بقنا للقضاء على قوائم الإنتظار،وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

