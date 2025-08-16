السبت 16 أغسطس 2025
تعرف على مناطق قطع الكهرباء في قنا الثلاثاء المقبل

 أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت شمال محافظة قنا عن فصل التيار الكهربائي لإجراء الصيانة الدورية يوم الثلاثاء المقبل 18 أغسطس 2025، من الساعة 6 صباحًا حتى 8 صباحًا. 

وأوضحت الوحدة المحلية أن الانقطاع سيشمل مناطق خلية كشك السوق، والبريد، ومدرسة الثانوية بنات امتداد بشارع الإصلاح وفروعه، وأيضا خلية مجلس المدينة المتآثر بها فرع المستشفى ومدرسة أبوتشت الابتدائية المشتركة حتى المدخل الشرقي.      

ودعت الوحدة المحلية المواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.   

كما ناشدت الأهالي توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تخصيص أرقام للشكاوى لاستقبال أي مشكلات حتى عودة التيار الكهربائي.  

