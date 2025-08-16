أمن قنا يكشف لغز العثور على جثة شاب في ترعة بقوص

أعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، عن مفاجأة صادمة في واقعة الشاب يوسف، والذي عُثر على جثته بعد تغيبه 4 أيام متحللة داخل ترعة، في قرية حجازة، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تحريات المباحث بقنا

أوضحت التحريات أن الشاب يُدعى يوسف، يبلغ من العمر 19 عامًا، وأن الواقعة وراءها شبهة جنائية، والمتهم زوج خالة المجني عليه يبلغ من العمر 35 عامًا، وهو الذي ألقاه في الترعة لوجود خلافات بينهما وأخذ تروسيكل وفر هاربًا حتى ألقت قوات الأمن القبض عليه.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قوص، مفاده ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب متحللة داخل ترعة بقرية حجازة بمركز قوص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين العثور على جثة يوسف، يبلغ من العمر 19 عامًا، متوفى منذ 4 أيام تقريبًا، متحللة داخل ترعة بقرية حجازة بمركز قوص.

تم كشف غموض الواقعة وتحرر المحضر وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

