وفاة رئيس لجنة امتحانات بالدور الثاني للثانوية العامة في قنا

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بمحافظة قنا يفيد بوفاة يسري الضوي، كبير معلمي اللغة الإنجليزية بمدرسة الشهيد خيرت القاضي بنجع حمادي، منتدب رئيسا للجنة امتحانات بالثانوية العامة دور ثانى، بمدرسة الثانوية للبنات بقنا، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة داخل اللجنة، وتم نقله إلى المستشفى قنا العام لمحاولة إسعافه، لكنه توفي فى الحال.

وفاة كبير معلمين منتدب رئيسا للجنة إثر أزمة قلبية حادة بقنا

وكلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، شاكر أبو بكر رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، بالتواجد مع أسرة المعلم ومساندتهم في هذا المصاب الأليم، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

كما حرص هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على التواجد بالمستشفى لتقديم الدعم لأسرة المعلم.

وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة المعلم، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.