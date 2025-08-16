السبت 16 أغسطس 2025
وفاة رئيس لجنة امتحانات بالدور الثاني للثانوية العامة في قنا

خلف الزناتي نقيب
خلف الزناتي نقيب المعلمين

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بمحافظة قنا يفيد بوفاة يسري الضوي، كبير معلمي اللغة الإنجليزية بمدرسة الشهيد خيرت القاضي بنجع حمادي، منتدب رئيسا للجنة امتحانات بالثانوية العامة دور ثانى، بمدرسة الثانوية للبنات بقنا، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة داخل اللجنة، وتم نقله إلى المستشفى قنا العام لمحاولة إسعافه، لكنه توفي فى الحال.

وفاة كبير معلمين منتدب رئيسا للجنة إثر أزمة قلبية حادة بقنا

وكلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، شاكر أبو بكر رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، بالتواجد مع أسرة المعلم ومساندتهم في هذا المصاب الأليم، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

كما حرص هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على التواجد بالمستشفى لتقديم الدعم لأسرة المعلم.

بعد تعنيف المحافظ له، نقابة المعلمين في المنيا توضح تفاصيل نقل مدير مدرسة أشربة الثانوية

نقابة المعلمين بعد واقعة محافظ المنيا: تقدير جهود المعلم واجب وطني ومجتمعي

وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة المعلم، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

