أمين عام الناتو: أوروبا تتحد مع ترامب لوقف الحرب بأوكرانيا

أكد الأمين العام للناتو، مساء اليوم الأربعاء، أن أوروبا تتحد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط من أجل وقف الحرب بأوكرانيا.

في سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تقدر الدعم الألماني في الدفاع عن مصالحها، مشيرًا إلى أن محادثاته الأخيرة شملت مناقشة موضوعات متعلقة بالقضايا الأمنية.

شروط وقف إطلاق النار

وأكد زيلينسكي ضرورة وقف إطلاق النار على أساس ضمانات أمنية قوية، موضحًا أنه سيتم فرض عقوبات على روسيا إذا لم توافق على هذا الشرط خلال اجتماع ألاسكا.

دور ترامب في المفاوضات

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى استعداده لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب.

اتفاق على مبادئ لإنهاء الحرب

وكشف زيلينسكي عن التوصل إلى خمسة مبادئ مشتركة مع الشركاء الدوليين لإنهاء الصراع، دون الإفصاح عن تفاصيلها الكاملة.

استمرار الضغط والعقوبات على روسيا

وشدد على ضرورة استمرار الضغط على روسيا وفرض العقوبات من أجل دفعها نحو وقف الحرب، معربًا عن أمله في أن يكون وقف إطلاق النار هو الموضوع الرئيسي في محادثات ألاسكا المرتقبة.

