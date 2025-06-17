شركات الطوافة السعودية تكرم بعثة الحج السياحي المصرية

أقامت شركة الراجحي لخدمات الحجاج حفلا لتكريم أعضاء بعثة الحج السياحي المصري، بمناسبة انتهاء موسم الحج، وذلك تقديرا من الشركة للتعاون مع قطاع السياحة المصري خاصة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

التعاون بين غرفة شركات السياحة وشركات الطوافة السعودية

ووقع الاختيار من قبل الغرفة على شركة الراجحي لخدمة حجاج برامج الاقتصادي والحج الفاخر الذي نظمته شركات السياحة المصرية، حيث شارك بالحفل عدد من قيادات بعثة الحج السياحي المصري وفي مقدمتهم سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات، وسيد خاطر مدير إدارة السياحة الدينية بالوزارة، وعدد من ممثلي غرفة شركات السياحة وفي مقدمتهم يسري السعودي عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ووليد خليل عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة العليا.

وحرصت قيادات شركة الراجحي علي حضور الحفل وفي مقدمتهم المهندس عبد الوهاب الراجحي رئيس مجلس الإدارة والشيخ بندر الراجحي الرئيس التنفيذي للشركة وأحمد سمير نائب الرئيس التنفيذي .

توفير كافة سبل الراحة للحجاج المصريين

وأثنى الشيخ بندر الراجحي على التعاون الذي تم خلال الموسم المنقضي بين كل من الشركة وغرفة شركات السياحة تحت الإشراف التام لوزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أن الشركة بذلت جهدا كبيرا لتوفير كافة سبل الراحة للحجاج المصريين في أطار العلاقات المتينة بين الدولتين معربا عن سعادته للتعاون خلال الفترة الماضية مع شركات السياحة وغرفة الشركات لتقديم أفضل الخدمات لحجاج الشركات.



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