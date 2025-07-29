اتحاد الغرف السياحية يوضح حقيقة إلغاء الحج البري العام المقبل

نشرت عدد من المواقع الإلكترونية والصحف خبرا أن الضوابط المنظمة لـ الحج السياحي المصري ستصدر خلال أيام، مدعيا أنه تم إلغاء برامج الحج السياحي البرى.

إلغاء الحج البري من ضوابط الحج السياحي

ومن جانبه يؤكد الاتحاد المصري للغرف السياحية أنه لا علاقة له على الإطلاق بهذا الخبر ولم يصدر من الاتحاد أو أي من أعضاء مجلس إدارته، وأن الشخص المنسوب له تلك التصريحات غير مخول له التحدث باسم الاتحاد أو الإدلاء بأية تصريحات صحفية حول أي من الأمور التي تخص صناعة السياحة، وتقوم الإدارات المعنية في الاتحاد بالتحقيق في هذا الأمر.



إصدار ضوابط الحج السياحي

ويضيف اتحاد الغرف السياحية أنه تم التواصل مع غرفة شركات السياحة للوقوف على حقيقة هذا الخبر، وأفادت بأنه لم يصدر أي قرارات حتى الآن بشأن الحج السياحي البري، وأن الضوابط المنظمة للحج السياحي ما زالت في مرحلة الإعداد وهناك مناقشات تقوم بها لجنة السياحة الدينية بالغرفة مع ممثلي شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج حول أهم ملامح الضوابط.

كما أن هناك مناقشات مستفيضة حول الضوابط داخل اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار والتي تضم ممثلين للوزارة والاتحاد والغرفة وعدد من الخبراء وممثلي الأجهزة والهيئات المختلفة لوضع الضوابط في صورتها النهائية قبل عرضها على وزير السياحة والآثار، ولازالت المناقشات مستمرة حول الضوابط ولم يتم التوصل إلى أية قرارات نهائية بما في ذلك رحلات الحج البري، كما اكد السادة مسؤولو الغرفة أن هذا التصريح يضر كثيرا بجهود الغرفة لوضع ضوابط الحج.

ويهيب اتحاد الغرف السياحية بمسؤولي الصحف والمواقع الإلكترونية بتحري الدقة فيما يتم نشره من اخبار او بيانات منسوبة للاتحاد والغرف والتأكد من ان مصدر تلك الأخبار مخول له التصريح بها، كما تهيب بالإعلاميين عدم نسب أية أخبار أو تصريحات إلى الاتحاد وغرفه.

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