الغرف السياحية: الحج السياحي في 2025 من أنجح المواسم

أكد ناصر ترك، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه تم إدارة موسم الحج للموسم الجاري من خلال لجان مركزية عكس ما كان يتم خلال المواسم الماضية، مشيرا إلي أن الموسم الماضي يعد من أنجح المواسم بالتنظيم.

إدارة موسم الحج السياحي



وأضاف نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية خلال المؤتمر الصحفي للإتحاد، أن غرفة شركات السياحة أدارت الموسم قبل انطلاقه بمدة 7 أشهر، كما تعاقدت مع شركات الطوافة لتقديم الخدمات اللازمة لحجاج قرعة الحج السياحي، وذلك لتنظيم الخدمات اللازمة لأكثر من 41 ألف حاج بقرعة الحج السياحي للموسم الحالي.

اختيار شركات الطوافة المسئولة عن تقديم الخدمات للحجاج

وأشار إلي أنه تم اختيار شركتي الطوافة من بين أكثر من 16 شركة تقدمت للحصول علي مناقصة تقديم الخدمات لحجاج السياحة.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالأزمة في مشعر مني، فهي تكمن في ضيق المساحات هناك، وتم إصدار فتوى من الأزهر الشريف بعدم وجوب مبيت الحجاج هناك، والاكتفاء بالرجم والعودة إلي الفنادق



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