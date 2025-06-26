الجمعة 27 يونيو 2025
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السياحة تختتم موسم الحج بعودة آخر وفود قرعة الحج السياحي

ختام عودة رحلات الحج
ختام عودة رحلات الحج السياحي، فيتو

اختتمت وزارة السياحة والآثار موسم الحج بعودة آخر وفود قرعة الحج السياحي، وسط أجواء روحانية آمنة وتنظيم دقيق شهد له الجميع، في واحد من أنجح مواسم الحج التي مرت على قطاع السياحة الدينية في السنوات الأخيرة.

ختام موسم الحج السياحي للموسم 1446هـ

وأوضحت وزارة السياحة والآثار أن إجمالي عدد حجاج السياحة الذين تم نقلهم جوًّا 33,162 حاج سياحة، من خلال 421 رحلة طيران مباشرة من الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى 7,420 حاج سياحة غادروا الأراضي المقدسة عبر الرحلات البرية، وتوزعوا جميع الحجاج على برامج الحج الاقتصادي، والخمس نجوم، والبري، بما يلبّي احتياجات وتطلعات شرائح مختلفة من المواطنين.

وثمن شريف فتحي وزير السياحة والآثار على ما شهده موسم الحج السياحي هذا العام من نجاح كبير ولا سيما في ضوء تضافر جهود كافة الجهات المعنية في مصر والمملكة العربية السعودية مما كان له بالغ الأثر على سير الموسم بشكل منتظم وتقديم خدمات متميزة لحجاج السياحة المصريين.

 

لجان بعثة الحج السياحي بالمشاعر المقدسة

وأشارت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس البعثة الرسمية للحج السياحي المصري، إلى أن بعثة الحج السياحى تواجدت طوال فترة الموسم وعلى مدار الساعة في خدمة جميع حجاج السياحة ولا سيما من خلال لجانها الميدانية المتخصصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لمتابعة أوضاعهم والاطمئنان على تسكينهم، والتأكد من التزام شركات السياحة بتطبيق الضوابط المعتمدة وتوفير جميع سبل الراحة لهم، ومتابعة عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن، وهو ما يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد وزير السياحة والآثار وفي ظل متابعته الدائمة واللحظية لكافة تفاصيل موسم الحج السياحي وتواصله السريع مع مختلف الجهات لضمان حل أية تحديات طارئة.

وأشادت سامية سامي بدور غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والتي كانت شريكًا فاعلًا في تنسيق الجهود وتذليل العقبات، معربة عن تقديرها للجهود التي بذلتها شركات السياحة المنظمة ل الحج هذا العام، والتي أظهرت التزامًا استثنائيًا في تقديم أرقى مستويات الخدمة والرعاية لحجاج السياحة.

كما تقدّمت بالشكر إلى السلطات السعودية، لما قدمته من تسهيلات وتنظيم محكم ساهم في إنجاح الموسم وخدمة ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.

 

تعزيز مكانة الحج السياحي المصري

وتميّز موسم الحج هذا العام بمنظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية، والأمنية، والتنظيمية، مما أتاح بيئة مثالية لأداء المناسك في أمن وسكينة.

هذا ومن المقرر أن يتم عرض تقرير شامل على وزير السياحة والآثار في أقرب وقت عن موسم الحج السياحي هذا العام، وذلك بعد أن يتم الانتهاء جلسات التقييم الشاملة للموسم التي يتم عقدها بناء على تعليماته، بهدف رصد الإيجابيات، والبناء عليها، في إطار الاستعداد المبكر لموسم الحج القادم، وبما يعزز من مكانة الحج السياحي المصري، ويكرّس ثقة المواطن في الخدمات التي يقدمها.

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