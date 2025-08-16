أسعار النفط تتكبد خسائر أسبوعية بضغط من زيادة المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط بواقع دولار عند التسوية، أمس الجمعة، لتتجاوز الخسائر الأسبوعية 1%، بضغط من زيادة المخزونات الأمريكية، وتوجه أنظار المستثمرين إلى نتائج محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين التي عقدت أمس في ولاية ألاسكا الأمريكية.

أسعار النفط

أغلقت أسعار العقود الآجلة لخام برنت على تراجع بواقع 99 سنتًا بما يعادل 1.5% إلى 65.85 دولار للبرميل، كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 1.1 دولار، بما يعادل 1.8% إلى 62.8 دولار.

على المستوى الأسبوعي، هبط خام برنت 1.1%، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط على انخفاض 1.7%.

عقوبات نفطية على روسيا

قال ترامب أمس، خلال قمة ألاسكا مع بوتين، إنه لن يضطر إلى التفكير في فرض رسوم جمركية مضادة على الدول التي تشتري النفط الروسي في الوقت الحالي، لكنه قد يضطر إلى ذلك في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

قلص ترامب أواخر الشهر الماضي، وبشكل مفاجئ، المهلة التي منحها لروسيا قبل فرض «أقسى العقوبات» على صادراتها النفطية، وهي العقوبات التي قد تؤثر بعمق على سوق الطاقة العالمي.

خلال زيارته إلى إسكتلندا برفقة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أعلن ترامب أنه يمنح موسكو مهلة لا تتجاوز 10 إلى 12 يوما لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وإلا سيفرض ما وصفه بعقوبات ثانوية على صادرات النفط الروسية، متراجعا بذلك عن المهلة الأصلية التي حددها بـ50 يوما في 14 يوليو.

وتشمل العقوبات فرض رسوم جمركية 100% على مستوردي النفط الروسي، في مقدمتهم الهند والصين.

مخزونات النفط الخام

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس، بينما تراجعت مخزونات البنزين.

ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 3 ملايين برميل لتصل إلى 426.7 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاضها 275 ألفا.

كما ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينج في أوكلاهوما بنحو 45 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 56 ألف برميل يوميًا، في حين تراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.5 نقطة مئوية لتبلغ 96.4%.

أما مخزونات البنزين فقد انخفضت 792 ألف برميل لتسجل 226.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بتراجع 693 ألف برميل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.