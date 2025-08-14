ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب تأثير القمة الأمريكية - الروسية على الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، وسط تقييم المستثمرين لتأثير القمة الأمريكية-الروسية بشأن أوكرانيا، المقررة غدًا الجمعة، على تدفقات الخام الروسي واحتمالية فرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط من موسكو، فيما حدت توقعات وفرة المعروض من المكاسب.

ارتفاع أسعار النفط

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتًا أو 0.7% إلى 66.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:31 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا أو 0.7% إلى 63.09 دولار.

وسجل كلا العقدين أدنى مستوى لهما في شهرين أمس الأربعاء، بعد صدور توقعات تتعلق بالإمدادات عن الحكومة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية.

وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بـ"عواقب وخيمة" إذا لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التوصل لسلام في أوكرانيا، من دون تحديد طبيعة هذه العواقب، محذرًا من فرض عقوبات اقتصادية في حال عدم تحقيق نتائج من اجتماع ألاسكا غدا الجمعة.

وقالت شركة "ريستاد إنرجي" في مذكرة للعملاء: "لا تزال حالة عدم اليقين التي تكتنف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وروسيا تضيف علاوة مخاطر صعودية، نظرًا لأن مشتري النفط الروسي قد يواجهون مزيدًا من الضغوط الاقتصادية".

كما تتلقى أسعار النفط دعمًا من توقعات شبه مؤكدة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر، بعد ارتفاع التضخم الأمريكي بشكل طفيف في يوليو، مما قد يزيد الطلب على النفط عبر انخفاض تكاليف الاقتراض.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام بشكل مفاجئ بثلاثة ملايين برميل لتصل إلى 426.7 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس، ما حد من مكاسب الأسعار.

كما جاءت المكاسب محدودة بعد توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن المعروض العالمي من النفط خلال عامي 2025 و2026 سيرتفع بسرعة أكبر من المتوقع، مع زيادة إنتاج تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، إلى جانب ارتفاع الإنتاج من خارج التحالف.

