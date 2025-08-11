انخفاض النفط مع ترقب المحادثات الأمريكية الروسية

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، لتعمق خسائرها التي تجاوزت 4% الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين نتائج المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع بشأن الحرب في أوكرانيا.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر بنسبة 0.55% أو 36 سنتا إلى 66.23 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:07 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر 0.75% أو 47 سنتًا إلى 63.41 دولار للبرميل.

وارتفعت التوقعات بشأن احتمال إنهاء العقوبات التي حدّت من إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس في ألاسكا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب "رويترز".

يأتي هذا بعدما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، استقرار مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بارتفاع طفيف قدره 0.1% في يونيو، بينما تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.6%، متجاوزًا توقعات بانخفاض 3.3%.

