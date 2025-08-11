الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض النفط مع ترقب المحادثات الأمريكية الروسية

النفط، فيتو
النفط، فيتو

تراجعت  أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، لتعمق خسائرها التي تجاوزت 4% الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين نتائج المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع بشأن  الحرب في أوكرانيا.

 

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر بنسبة 0.55% أو 36 سنتا إلى 66.23 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:07 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

 

كما هبطت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر 0.75% أو 47 سنتًا إلى 63.41 دولار للبرميل.

 

وارتفعت التوقعات بشأن احتمال إنهاء العقوبات التي حدّت من إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس في ألاسكا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب "رويترز".

 

يأتي هذا بعدما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، استقرار مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بارتفاع طفيف قدره 0.1% في يونيو، بينما تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.6%، متجاوزًا توقعات بانخفاض 3.3%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار النفط المستثمرين روسيا الحرب في أوكرانيا أسعار العقود الآجلة النفط الروسي الرئيس الأمريكى فلاديمير بوتين

مواد متعلقة

تراجع أسعار النفط إلى أقل مستوياتها في 5 أسابيع وسط ترقب المفاوضات الأمريكية الروسية

تطور مفاجئ في أسعار النفط بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع

أسعار النفط عند أدنى مستوياتها بعد قرار أوبك+ واحتمالات العقوبات على روسيا

بسبب النفط الروسي.. ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الهند

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، رابط مباشر للاستعلام

ارتفاع العويس والفونس والصديقة، أسعار المانجو اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

ارتفاع الطماطم والليمون والبصل، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض 6 أصناف في سوق العبور

5 فئات يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط وفقا للقانون

فتح باب التحويلات بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو في الدوري المصري

أخبار مصر: القاهرة تتخطى الـ40، حالة الطقس اليوم الإثنين، رسالة مؤثرة للصحفي أنس الشريف قبل استشهاده، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

خدمات

المزيد

5 فئات يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط وفقا للقانون

ارتفاع العويس والفونس والصديقة، أسعار المانجو اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

مشروع للشباب، ارتفاع ملحوظ في مبيعات الشاحنات البيك أب

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، رابط مباشر للاستعلام

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads