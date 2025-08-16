أول تعليق من الصين على قمة ترامب وبوتين

أعرب المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة ليو بينجيو عن ترحيب الصين بالتعاون بين موسكو وواشنطن في العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية.

الصين ترحب بالتعاون بين روسيا والولايات المتحدة

وقال بينجيو تعليقا على نتائج الاجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا: "ترحب الصين بالتعاون بين روسيا والولايات المتحدة لتحسين العلاقات الثنائية والمضي قدما نحو تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية. لا توجد حلول سهلة للقضايا المعقدة".

وأضاف: "تدعم الصين جميع الجهود التي يمكن أن تؤدي إلى تسوية سلمية للأزمة".

وأكد أنه "بغض النظر عن تطورات الوضع، ستتمسك الصين بموقفها بحزم وستظل ملتزمة بدفع السلام وتسهيل المفاوضات".

وأجرى بوتين وترامب محادثات في ألاسكا حيث التقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ومثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف.

