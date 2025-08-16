السبت 16 أغسطس 2025
بعد حريق محطة سلوا، عودة الكهرباء إلى أكثر من نصف مساكن إدفو في أسوان (صور)

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود رجال قوات الحماية المدنية بالتعاون مع قطاع توزيع الكهرباء للسيطرة على الحريق الذي اندلع داخل محطة كهرباء سلوا، التي تقع بقرية الحصايا التابعة للوحدة المحلية لقرية الرمادي بحري، وهو ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق السكنية حيث جاء الحريق بشكل مفاجئ نتيجة لارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية.

وأشاد بهذه الجهود التي أثمرت عن إجراء عملية التبريد للمحولات بالمحطة، وقيام قطاع توزيع الكهرباء بتشغيل المحول الكهربائي الاحتياطي بقدرة 75 ميجاوات، وهو ما ساهم في عودة التيار الكهربائي لأكثر من نصف المناطق، مع تشغيل محطة مياه الشرب الرئيسية بإدفو، وكذا انتظام الإنارة والكهرباء بمستشفى النيل التخصصي العام، وجار بالتوازي تشغيل المحول الكهربائي الاحتياطي الثاني بقدرة 125 ميجاوات، ليتم بشكل تدريجي عودة الكهرباء إلى باقي المناطق السكنية ومركز إدفو بالكامل، والمرافق الخدمية المختلفة.

وفي نفس السياق أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتأجيل الصيانة المقرر لها اليوم فى شبكة المياه بإدفو لمدة أسبوع بسبب ظروف الطقس وانقطاع الكهرباء، وذلك لعدم قطع مياه الشرب أثناء القيام بأعمال الصيانة الدورية لشبكات وخطوط ومحطات المياه، وضمان انتظام تدفق مياه الشرب بشكل كامل لتوفيرها للمواطنين.

أضاف أنه في ظل التغيرات المناخية وتقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة، فإنه توجد توجيهات مباشرة لكافة الأجهزة التنفيذية بتحقيق التكاتف، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مواجهة أي أحداث طارئة للتغلب على هذه الموجه شديدة الحرارة بالشكل المطلوب.

