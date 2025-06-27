السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نغم صالح تطرح أحدث أعمالها الغنائية "سجن الروح" (فيديو)

نغم صالح، فيتو
نغم صالح، فيتو

طرحت المطربة نغم صالح أجدد أعمالها الغنائية "سجن الروح" على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية، وموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

أغنية سجن الروح

وتعد "سجن الروح" خامس أغنيات ألبوم نغم صالح الجديد "شلق" الذي أطلقت أغانيه فرادى خلال الأسابيع الماضية. 

وتتولى نغم صالح خلال خامس وآخر أغنيات الألبوم "سجن الروح" كتابة كلماتها وتلحينها وغنائها بنفسها وتكمل خلالها تعاونها مع المنتج الموسيقي خالد برجونا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المطربة نغم صالح أغنية سجن الروح يوتيوب سجن الروح

الأكثر قراءة

الأهلي يواجه الزمالك في السوبر المصري باستاد القاهرة (مستند)

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

"فتحت وشه ١٠غرز"، زوجة تعتدي علي زوجها بـ "الكاتيل" في بدر

تحذير عاجل من الأرصاد: طقس شديد الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة

الحزن يخيم على أهالي "السنابسة" في وداع 19 فتاة ضحايا حادث الطريق الإقليمي (صور)

الأهلي يكشف حقيقة بيع الثنائي الموهوب في الانتقالات الصيفية الجارية

بسبب التنمر، وفاة شاب أبكم بأزمة قلبية والقبض على المتهمين في كفر الزيات

نتيجة لقاء الـ 120 دقيقة، حاخام أمريكى يطالب ترامب بدعوة الشرع ونتنياهو لتوقيع اتفاق أبراهام

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. انطلاق دور الـ16 في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأسير في المنام وعلاقتها بتجاوز الصعوبات

هل تتسع الجنة والنار لجميع خلق الله؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم.. خلق سيدنا آدم عليه السلام وفوز الملائكة وفشل إبليس

المزيد
الجريدة الرسمية