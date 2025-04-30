نغم صالح تغني شعبي لأول مرة في دنيا دايرة (فيديو)

طرحت المطربة نغم صالح أجدد أعمالها الغنائية "دنيا دايرة"، بشكل فيديو كليب على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية، وعبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية دنيا دايرة

وتقتحم نغم صالح مجال الغناء الشعبي عبر تغيير جلدها الموسيقي لأول مرة خلال الأغنية، التي تبدأها بموال مؤثر متبوع برتم سريع في الأداء الغنائي مع وصلة إيقاعية راقصة، وشكل موسيقي غير مألوف في أغانيها السابقة المعروفة مثل "طوفان" و"شلق".

وتتغنى نغم صالح خلال العمل بكلماتها بصحبة الشاعر أحمد رجب، بينما وزعها شيندي وخليل وتولت هي مهمة التلحين بنفسها.

نغم صالح

نغم صالح مغنية وممثلة تمتد رحلتها الغنائية لأكثر من 15 سنة، نشأت في أسرة فنية تحت عباءة الشيخ إمام ووالدها المخرج المسرحي صالح سعد، بدأت رحلة الغناء من مجال الموسيقى البديلة "الأندرجراوند"، حتى دخلت مرحلة احترافية في عالم الموسيقى التجارية، بجانب انشغالها في عالم التمثيل بدراستها في معهد الفنون المسرحية وتقديم العديد من العروض المسرحية والأفلام، آخرها فيلم "الباب الأخضر" ومسلسل "تياترو" مع المخرج رؤوف عبد العزيز.

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