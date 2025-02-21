6 فواكه ممنوعة لمرضى السكر، احذر منها

الفوائد الصحية لتناول الفاكهة كل يوم متعددة إلا أنها ممنوعة على بعض الفئات منهم مرضى السكري اللذين يجب أن يكونوا على دراية بكمية الكربوهيدرات والسكر التي يتناولونها، حيث يمكن أن تتسبب هذه في تقلبات الأنسولين وارتفاع نسبة السكر في الدم.

فواكه ممنوعة لمرضي السكر

وفي حين أن الفواكه عادة ما تكون خيارًا صحيًا، إلا أن بعضها يحتوي على كميات كبيرة من السكر والفركتوز، والتي يمكن أن تتداخل مع مستويات الأنسولين.

وتستعرض فيتو في التقرير التالى أهم الفواكه الممنوعة لمرضى السكر منها:



البطيخ



البطيخ هو أحد أكثر الفواكه الصيفية شعبية؛ ومع ذلك، فإن مؤشره الجلوكوزي مرتفع وبسبب محتواه العالي من السكر، يجب تناوله باعتدال.

الموز

الموز



وفقًا للدكتور سانديب خراب، استشاري الغدد الصماء الأول فإن "المؤشر الجلوكوزي للموز يختلف حسب نضجه، ويتراوح من 42 إلى 62 بحسب Times of india

الموز الناضج له مؤشر جلايسيمي أعلى، لذا اختر الموز الأقل نضجًا وتناوله باعتدال.

الأناناس



يحتوي الأناناس على كميات كبيرة من السكريات الطبيعية، والتي يمكن أن ترفع مستويات السكر على الفور. لذلك، من الأفضل تناوله باعتدال.

المانجو



المانجو، واحدة من أكثر الفواكه شعبية، لها مؤشر جلايسيمي معتدل يتراوح بين 51 و60 ومحتوى عالٍ من السكروز والفركتوز، وبالتالي يجب على مرضى السكري تناولها باعتدال لتجنب ارتفاع السكر.

العنب



يحتوي العنب على مؤشر جلايسيمي معتدل، ولكن حجمه الصغير قد يؤدي إلى الإفراط في تناوله؛ وبالتالي يجب على مرضى السكري تجنبه.

الزبيب

الزبيب هو عنب مجفف يحتوي على مصادر مركزة من السكر ويجب تناوله باعتدال.

الكرز



قد يكون للكرز مؤشر جلايسيمي متفاوت، ولكنه عادة ما يكون متوسطًا إلى مرتفع، لذا قلل من تناوله.

أكد الأطباء أنه قد لا تكون الفواكه المجففة جيدة لمرضى السكر



والفواكه ذات المحتوى العالي من السكر ولكن المحتوى المنخفض من الألياف هي الأسوأ بالنسبة لمرضى السكر مثل العنب والموز والمانجو والفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش هي أمثلة على ذلك.

علاوة على ذلك، في حين أن المانجو الطازجة منخفضة نسبيًا في السكر مقارنة بالفواكه الأخرى، فإن المانجو المجففة يتم إزالة كل مياهها وبالتالي يكون تركيز السكر فيها أكبر بكثير.

لذا، إذا قرر مريض السكر تناول الفاكهة المجففة، عليه فعل ذلك باعتدال.



ويعتقد مرضي السكر أنهم بحاجة إلى تجنب جميع أنواع الفاكهة، ومع ذلك، يمكنهم تناول الفاكهة كجزء من نظام غذائي متوازن؛ لذا يجب علي مريض السكر أن يكون على دراية بالفاكهة الأفضل والأسوأ بالنسبة لمرضى السكري.

كشخص مصاب بمرض السكري، يجب أن تكون على دراية بأفضل وأسوأ الفواكه لصحتك ويمكن التحكم في مستويات السكر في الدم مع الاستمرار في الاستمتاع بالفاكهة اللذيذة والصحية من خلال اتخاذ خيارات ذكية عندما يتعلق الأمر بتناول الفاكهة.

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