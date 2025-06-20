الفحص المنتظم لمرضى السكر، درع الوقاية من مضاعفات خطرة تهدد الحياة

أكدت وزارة الصحة أهمية الفحص والعلاج المنتظم لمرضى السكري لتجنب حدوث أي مضاعفات.

وأوضحت وزارة الصحة أن التزام مرضى السكري بالفحوصات الدورية والعلاج المنتظم يساعد بشكل فعال في تقليل خطر الإصابة بمضاعفات صحية خطرة قد تهدد حياتهم وجودتها.

أشارت وزارة الصحة ان أبرز الفحوصات الطبية:

بتر الطرف السفلي نتيجة تأثر الأعصاب والدورة الدموية.

الفشل الكلوي الناتج عن تضرر الكلى المزمن.

النوبات القلبية التي يعد مرض السكر أحد أبرز أسبابها.

السكتة الدماغية نتيجة تأثير السكري على الأوعية الدموية.

فقدان البصر بسبب اعتلال الشبكية السكري.



ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين المصابين بداء السكري إلى عدم التهاون في متابعة حالتهم الصحية بانتظام، من خلال التوجه إلى أقرب وحدة صحية أو مركز طبي تابع لمبادرة "100 مليون صحة"، والاتصال بالخط الساخن 15335 للحصول على الاستشارات والمساعدة الطبية المجانية.

أكدت أن الفحص الدوري والعلاج المنتظم لمرضى السكري لا يقل أهمية عن العلاج نفسه، فهما خط الدفاع الأول ضد مضاعفات قد تبدأ بصمت وتنتهي بكوارث صحية يمكن تفاديها بسهولة بالمتابعة المستمرة والوعي الصحي.

مضاعفات مرض السكر

وحذرت وزارة الصحة من مضاعفات الإصابة بمرض السكر منها فقدان البصر وبتر الأطراف والسكتة الدماغية والأزمة القلبية والفشل الكلوي.

وحذر الدكتور إيهاب نبيل، مدير معهد السكر التابع لهيئة المعاهد التعليمية بوزارة الصحة من خطورة مرض السمنة وتأثيرها على السكر في الدم، موضحا أن السمنة تساعد في عدم التحكم في السكر، لافتا إلى أن خفض الوزن بقيمة 10% في مرحلة ما قبل السكر يحول المريض بمرحلة ما قبل السكر إلى إنسان سليم.

خطورة مرض السمنة

وأكد مدير معهد السكر أن مرض السمنة يزيد من الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية ويؤثر في شرايين المخ وشرايين القلب، ويمكن أن تسبب ضيق وانسداد في الشرايين وجلطة في القلب والمخ.



ضرورة التحكم في مرض السمنة

وشدد مدير معهد السكر على ضرورة التحكم في مرض السمنة، وتوافر الإرادة لأسلوب حياة صحي واتباع نظام صحي غذائي، مؤكدا أن مرض السمنة عنصر أساسي في كل الأمراض.

فيما كشف الدكتور عاطف بسيوني أستاذ علاج السكر بالمعهد القومي للسكر عن وجود ٤ أنواع لمرض السكر منها السكر من النوع الأول الذي يصيب الأطفال.

وأشار إلى أن النوع الثاني من السكر يصيب البالغين والنوع الثالث هو السكر الثانوي والنوع الرابع هو سكر الحمل.

وأوضح أن النوع الأول من السكر الذي يصيب الأطفال يحدث نتيجة تحطم خلايا الأنسولين في الجسم بسبب التعرض لفيروس أو حدوث نشاط جهاز المناعة تسبب في تدمير خلال الأنسولين.

النوع الثاني يصيب 95 % من المرضى نتيجة أسباب وراثية

وتابع حديثه بأن النوع الثاني يصيب 95 % من المرضى نتيجة أسباب وراثية يحدث فيه مقاومة الأنسولين، بينما النوع الثالث وهو السكر الثانوي يحدث بسبب ظهور أجسام مضادة في الدم تسبب نقص في الأنسولين.

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