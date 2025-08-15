تسديدة صاروخية، سيمينيو يحرز هدف التعادل لـ بورنموث في مرمى ليفربول

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق بورنموث، أمام ليفربول لتصبح النتيجة 2-2 في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة، في أولى مباريات الدوري الانجليزي لموسم 2025-2026.

وسجل هدف التعادل أنطوان سيمينيو في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

- خطوات واسعة خلال الركض مع الكرة = قطع مسافة كبيرة بسرعة عالية.

- مسح مستمر لمحيطه = فهم ما يحدث حوله.

- هدوء بالكرة = سلسلة قرارات ممتازة قبل التسجيل.



هدف خيالي من سيمينيو أحد أفضل اللاعبين في مركزه في انجلترا.pic.twitter.com/3rQhebEnY5 — ìź (@izqez) August 15, 2025

وسجل إيكيتيكي هدف فريق ليفربول الأول أمام نظيره بورنموث، في الدقيقة 37.

وأحرز كودي جاكبو الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 49.

وأحرز هدف بورنموث عن طريق أنطوان سيمينيو في الدقيقة 64 من عمر اللقاء وذلك بعد تعرضه لهتافات عنصرية.

دفاع ليفربول سيء جدًا!!!!!



سيمينيو يسجل!!!!!

pic.twitter.com/PRhcBeGbaq — عمرو (@bt3) August 15, 2025

توقفت مباراة ليفربول وبورنموث على ملعب أنفيلد

وتوقفت مباراة ليفربول وبورنموث على ملعب أنفيلد، يوم الجمعة، في افتتاح الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز، لفترة وجيزة بعدما أبلغ مهاجم الفريق الضيف، أنطوان سيمينيو، عن تعرضه لإساءة عنصرية من أحد المشجعين.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي أن شخصًا من ذوي الهمم اقترب من سيمينيو أثناء تنفيذ رمية التماس ووجه له بعض العبارات.

وفي الدقيقة 28، شوهد الحكم أنتوني تايلور وهو يتحدث مع سيمينيو، الذي ينحدر من أصول إفريقية، أثناء تنفيذ رمية تماس لصالح بورنموث.

وتوجه الحكم تايلور إلى خط التماس وتحدث مع مدربي الفريقين، الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، والإسباني أندوني إيراولا مدرب بورنموث، كما تبادل الحديث مع قائدي الفريقين، قبل أن يتم استئناف المباراة بعد نحو دقيقتين من التوقف.

💬مغرد إسباني مدريدي:



فُعِل بروتوكول مكافحة العنصرية في ملعب ليفربول. كان ذلك سريعًا حيث قام كلا الفريقين بحماية اللاعب ودعمه. هذا ما ينبغي أن يكون عليه الحال في إسبانيا ولكنه ليس كذلك.



pic.twitter.com/kKKgsefjCi — ZidaneModric10 (@said_modric10) August 15, 2025

تشكيل ليفربول أمام بورنموث

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فريمبونج، كوناتي، فان ديك، كيركيز.

خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي، فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، هوجو إيكيتيكي.

تشكيل بورنموث أمام ليفربول

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: أراوجو- سينيسي- هيل- تروفرت.

خط الوسط: ادامز- سكوت- سيمينو.

خط الهجوم: تافيرنير- واتارا- إيفانيلسون.

إصابات وغيابات ليفربول

ويغيب ريان جرافينبيرخ للإيقاف، إضافة إلى جو جوميز المصاب في وتر العرقوب وكونور برادلي المصاب عضليًّا.

إصابات وغيابات بورنموث

فيما يواصل كل من إنيس أونال ولويس كوك التعافي من إصابة الركبة، بينما يقترب لويس سينيستيرا من العودة، ويغيب على الأرجح جاستن كلويفرت بسبب مشاكل في إعادة التأهيل.

