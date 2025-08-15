بوتين يصل إلى ألاسكا لعقد القمة المرتقبة مع ترامب

أفادت وكالة إنترفاكس أن الرئيس الروس فلاديمير بوتين وصل إلى ألاسكا لعقد قمة مع ترامب.

ونشرت وكالة الأنباء رويترز، قائمة بأسماء أعضاء وفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اجتماع القمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له في ألاسكا اليوم.

لقاء بوتين وترامب في ألاسكا

ويضم الوفد الأمريكي المشارك في قمة ألاسكا ماركو روبيو: وزير الخارجية، وهوارد لوتنيك: وزير التجارة، وسكوت بيسينت: وزير الخزانة، كارولين ليفيت: المتحدثة باسم البيت الأبيض، وستيف ويتكوف: المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي.

وأعلن الكرملين والبيت الأبيض أن الرئيسين بوتين وترامب سيلتقيان في ألاسكا في 15 أغسطس عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت ألاسكا والعاشرة مساء بتوقيت موسكو، حيث سيجري الزعيمان محادثات ثنائية، قبل اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين.

ويشارك في المباحثات عن موسكو يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي كيريل دميتريف.

