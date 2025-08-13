الأربعاء 13 أغسطس 2025
تنسيق جامعة الأزهر 2025، مد فترة التسجيل لاختبارات القدرات إلى الأحد القادم

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر

صدَّق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على مد فترة التسجيل لأداء اختبارات القدرات للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة السابقة من اليوم وحتى الأحد القادم الموافق 17 أغسطس الجاري.

مد فترة التسجيل لاختبارات القدرات بجامعة الأزهر إلى الأحد القادم ١٧ أغسطس

وقال إن ذلك جاء في إطار حرص إدارة الجامعة على الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل لاختبارات القدرات، علمًا بأن هذه آخر فرصة للتقدم للاختبارات ولن يتم فتح التسجيل مرة أخرى.

رابط التسجيل في اختبارات القدرات بجامعة الأزهر 

وأشارت الجامعة أن التسجيل متاح من خلال هذا الرابط 

الكليات الجديدة في تنسيق جامعة الأزهر 

وفي وقت سابق أكد الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تشهد حاليًا نقلة نوعية في تطوير منظومتها التعليمية، بما يواكب متطلبات سوق العمل والتحولات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.

وقال الدكتور بكري، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة،  ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس،  اليوم الثلاثاء: "الاتجاه العام بين الطلاب الآن يميل نحو التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا، وهو ما استوعبته الجامعة بالفعل، وحصلنا على موافقة المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على إنشاء كليتين لعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، إحداهما للبنين والأخرى للبنات، بالإضافة إلى كلية الطب البيطري في كل من حوش عيسى وأسيوط، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات تمهيدًا لبدء الدراسة بهما قريبًا".

