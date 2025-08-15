الجمعة 15 أغسطس 2025
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

ارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر وشبورة كثيفة، حالة الطقس غدا الجمعة

بشرى سارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تتعرض البلاد إلى موجة   شديد الحرارة ولكن تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا مقارنة بالأيام الماضية، ويسود طقس شديد الحرارة رطب اليوم نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحرى وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية.

 

درجة حرارة اليوم

 كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 33

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 47

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 48

درجة الحرارة المحسوسة: 49

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

