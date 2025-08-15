الأرصاد: سحب رعدية وأتربة ورمال على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى بداية تكون السحب الرعدية الآن على جنوب البلاد (مدينتي حلايب وشلاتين).

ومن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الرياح القوية الهابطة من أسفل السحب الرعدية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تسود البلاد موجة شديد الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 4 درجات مئوية.

درجة حرارة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 33

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 47

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 48

درجة الحرارة المحسوسة: 49



وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

