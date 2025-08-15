آخر أيام "جحيم" الحر، القاهرة تتنفس الصعداء، الصعيد "تحت خط النار"، أمطار رعدية بهذه المناطق، وبشرى عن طقس الأسبوع المقبل

تودع البلاد اليوم الموجة شديدة الحرارة التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي، لتبدأ درجات الحرارة اليوم في الانخفاض الطفيف وتبدأ الموجة في الانكسار من غد السبت.

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد انكسار الموجة الحارة بدءًا من غد السبت، حيث تسجل السواحل الشمالية من 30 إلى 32 درجة مئوية، القاهرة الكبرى والوجه البحري من 35 إلى 36 درجة مئوية، جنوب البلاد من 37 إلى 46 درجة مئوية، لتستمر في الانخفاض تدريجيًّا حتى الأربعاء المقبل 20 أغسطس 2025.

حالة الطقس اليوم الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت يسود تتعرض البلاد إلى موجة شديد الحرارة ولكن تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا مقارنة بالأيام الماضية، ويسود طقس شديد الحرارة رطب اليوم نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء.



سحب رعدية ورياح وأتربة ورمال

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة ورعدية اليوم على مناطق من جنوب ووسط سيناء ومناطق من جنوب الصعيد " حلايب، شلاتين " وقد تنشط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة.



وكانا قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وذلك من الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحا تكون كثيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة فى مصر



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 38، المحسوسة 40

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 39, المحسوسة 41

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 26 و درجة الحرارة العظمى 39, المحسوسة 41

بنها: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 40

الإسكندرية:درجة الحرارة:25 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

مطروح:درجة الحرارة 24 ودرجة الحرارة 32 , المحسوسة 35

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 24 و درجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 36

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

السويس: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى: 38 , المحسوسة 40

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 35 ودرجة الحرارة العظمى 44 , المحسوسة 47

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 33 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 43

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 44

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى: 43 , المحسوسة 45

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 31 ودرجة الحرارة العظمى 45 , المحسوسة 46

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 33 ودرجة الحرارة العظمى 48 , المحسوسة 49

أسوان: درجة الحرارة 34 ودرجة الحرارة العظمى 49 , المحسوسة 49

