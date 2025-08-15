الجمعة 15 أغسطس 2025
أخبار مصر

تحسن طفيف في القاهرة والصعيد "نار"، حالة الطقس اليوم الجمعة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود تتعرض البلاد إلى موجة شديد الحرارة ولكن تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة رطب اليوم نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا، أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس في مصر


كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

 

درجة حرارة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 33

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 47

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 48

درجة الحرارة المحسوسة: 49

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارًا في الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

