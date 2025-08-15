الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة الحارة بداية من غد السبت، حيث تسجل السواحل الشمالية من 30 : 32 درجة مئوية، والقاهرة الكبرى والوجه البحرى 35 : 36 درجة مئوية، وجنوب البلاد 37 : 46 درجة مئوية.

تحسن طفيف في القاهرة والصعيد "نار"، حالة الطقس اليوم الجمعة

صدمة لسكان جنوب الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تتعرض البلاد إلى موجة  شديد الحرارة، ولكن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف مساء اليوم، مقارنة بالأيام الماضية.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة  الأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2 : 4  درجات مئوية.

درجة حرارة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم الجمعة:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 33

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 47

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 48

درجة الحرارة المحسوسة: 49

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الجمعة

مواد متعلقة

تحسن طفيف في القاهرة والصعيد "نار"، حالة الطقس اليوم الجمعة

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

تحذير عاجل من الأرصاد: تكاثر للسحب الرعدية على محافظة أسوان

حالة الطقس غدا، أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة

الأرصاد: الفاصل المداري المتسبب الأول في أمطار ورياح الجنوب

ارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر وشبورة كثيفة، حالة الطقس غدا الجمعة

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

درجة الحرارة اليوم في القاهرة

الأكثر قراءة

ضبط المتهمين في حادث مطاردة طبيبة وأسرتها على طريق أبو حماد بالشرقية

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

بدر عبد العاطي.. يعرف متى يتكلم ومتى يفرض الصمت

أقوى رسائل السيسي عن آخر تطورات أزمة سد النهضة وحرب غزة

ريبيرو يفاجئ الجميع داخل معسكر الأهلي قبل صدام فاركو

تصل إلى 8 آلاف جنيه، أسعار علب حلاوة المولد 2025 في الأسواق

إعلام إسرائيلي: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما ضوابط الاحتفال بالمولد النبوي؟ دار الإفتاء تُجيب

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها وبالتخلص من الضيق والكروب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads