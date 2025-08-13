الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة بنها: نسعى لتطوير المناهج الدراسية لتتماشى مع متطلبات سوق العمل

جامعة بنها في معرض
جامعة بنها في معرض أخبار اليوم، فيتو

شارك الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها اليوم الأربعاء، فى افتتاح معرض "أخبار اليوم" للتعليم العالي والذي يُقام تحت عنوان "يوني إيجيبت"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والمؤسسة والطلاب بمشاركة 75 جامعة ومعهد، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة المصرية العامة للمعارض بمدينة نصر.

رئيس جامعة بنها يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بكفر سعد

جامعة بنها الأهلية تعقد 3 شراكات تعاون لدعم التدريب والبحث وريادة الأعمال


وخلال المعرض قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المرافق له بتفقد جناح جامعة بنها وكان في استقبالهم  الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة والذى قدم عرضا عن البرامج التعليمية بنظام الساعات المعتمدة بالجامعة، والتى تماشى مع متطلبات سوق العمل ويواكب التطلعات والمهارات الحديثة، مؤكدًا حرص الجامعة على تطوير مناهجها باستمرار لمواكبة التطور العلمي، لافتا إلى أن الجامعة تشارك هذا العام في معرض أخبار اليوم للتعليم العالي، لما يمثله المعرض من فرصة للتواصل المباشر مع الطلاب وتعريفهم ببرامج الجامعة الأكاديمية.

وأشار الجيزاوى الى أن الجامعة تحتضن أكثر من 1500 طالب وافد من مختلف الدول العربية، في إطار حرصها على تعزيز التنوع الثقافي والانفتاح الأكاديمي، مؤكدًا أن هذا التنوع يعكس مكانة الجامعة على المستويين المحلي والدولي وتضم برامج وتخصصات حديثة تواكب احتياجات سوق العمل،  
ومن جانبه أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بجناح جامعة بنها والبرامج الدراسية بها  ،مؤكدا علي استمرار جهود الوزارة لتحقيق مزيد من التقدم في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر؛ بما يحقق لها الريادة في المنطقة العربية وإفريقيا ويحفظ لها ما حققته من مكانة مرموقة في الأوساط الأكاديمية والبحثية العالمية.

يذكر بانه على هامش المعرض يتم تنظيم العديد من الندوات للتعريف بالبرامج الجديدة، والوصول إلى وظائف المستقبل، وتقديم دليلًا للطلاب بكيفية الاختيار بين البرامج  الأكاديمية المتنوعة، ويشارك في الندوات نخبة من قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات والخبراء، حيث يتم تسليط الضوء على الطفرة التي تشهدها منظومة التعليم العالي، والمقومات التي أصبحت تمتلكها المنظومة التعليمية والتي تساهم في جذب الطلاب الوافدين، وتقليل إقبال الطلاب على الدراسة بالخارج خاصة مع تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى الدكتور محمد أيمن عاشور رئيس جامعة بنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة مزارع قتل والده في القليوبية

السجن المشدد 7 سنوات لمتهم هدد بفضح أمور مخلة بالحياء مقابل المال في القليوبية

محافظ القليوبية يتابع عملية إخماد حريق محدود في شبرا الخيمة

محافظ القليوبية: نخطط لإنشاء جمعية لرجال الأعمال والمستثمرين

الأكثر قراءة

أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

مصدر مطلع يكشف تفاصيل مناقشات وفد حماس مع رئيس المخابرات العامة المصرية

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيينات جديدة في مناصب قضائية عليا

العلبة تبدأ من 98 جنيهًا، أرخص أسعار حلوى المولد النبوي 2025 (صور)

أشرف زكي يحيل بدرية طلبة للتحقيق بعد تجاوزاتها الأخيرة

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

تفاصيل الحالة الصحية لـ ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير

متى يزيد إنتاج الغاز المحلي ومصير حقل ظهر؟ رئيس الوزراء يرد

خدمات

المزيد

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

مرحلة تقليل الاغتراب، شروط التحويل إلى كلية غير مناظرة

الهبرد يواصل الانخفاض، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2025 غدا، تعرف على خطوات التحويل من كلية إلى أخرى

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد القبض على شاب ينتحل صفة فتاة، ما حكم التشبه بالنساء في الإسلام؟

داعية إسلامي يكشف عن 5 أيام يعيشها الإنسان دون أن يدري (فيديو)

إبراهيم نجم: الفتوى رسالة حضارية تواجه فوضى التطرف وتخدم السلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads