رئيس جامعة بنها: نسعى لتطوير المناهج الدراسية لتتماشى مع متطلبات سوق العمل

شارك الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها اليوم الأربعاء، فى افتتاح معرض "أخبار اليوم" للتعليم العالي والذي يُقام تحت عنوان "يوني إيجيبت"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والمؤسسة والطلاب بمشاركة 75 جامعة ومعهد، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة المصرية العامة للمعارض بمدينة نصر.



وخلال المعرض قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المرافق له بتفقد جناح جامعة بنها وكان في استقبالهم الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة والذى قدم عرضا عن البرامج التعليمية بنظام الساعات المعتمدة بالجامعة، والتى تماشى مع متطلبات سوق العمل ويواكب التطلعات والمهارات الحديثة، مؤكدًا حرص الجامعة على تطوير مناهجها باستمرار لمواكبة التطور العلمي، لافتا إلى أن الجامعة تشارك هذا العام في معرض أخبار اليوم للتعليم العالي، لما يمثله المعرض من فرصة للتواصل المباشر مع الطلاب وتعريفهم ببرامج الجامعة الأكاديمية.

وأشار الجيزاوى الى أن الجامعة تحتضن أكثر من 1500 طالب وافد من مختلف الدول العربية، في إطار حرصها على تعزيز التنوع الثقافي والانفتاح الأكاديمي، مؤكدًا أن هذا التنوع يعكس مكانة الجامعة على المستويين المحلي والدولي وتضم برامج وتخصصات حديثة تواكب احتياجات سوق العمل،

ومن جانبه أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بجناح جامعة بنها والبرامج الدراسية بها ،مؤكدا علي استمرار جهود الوزارة لتحقيق مزيد من التقدم في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر؛ بما يحقق لها الريادة في المنطقة العربية وإفريقيا ويحفظ لها ما حققته من مكانة مرموقة في الأوساط الأكاديمية والبحثية العالمية.

يذكر بانه على هامش المعرض يتم تنظيم العديد من الندوات للتعريف بالبرامج الجديدة، والوصول إلى وظائف المستقبل، وتقديم دليلًا للطلاب بكيفية الاختيار بين البرامج الأكاديمية المتنوعة، ويشارك في الندوات نخبة من قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات والخبراء، حيث يتم تسليط الضوء على الطفرة التي تشهدها منظومة التعليم العالي، والمقومات التي أصبحت تمتلكها المنظومة التعليمية والتي تساهم في جذب الطلاب الوافدين، وتقليل إقبال الطلاب على الدراسة بالخارج خاصة مع تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل.

