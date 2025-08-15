ضبط المتهم بقتل شاب بعد ساعات من الجريمة بالغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في كشف ملابسات واقعة مقتل شاب بقرية الراهبين التابعة لمركز سمنود.

حيث تمكنت وحدة مباحث مركز سمنود من ضبط المتهم الذي وجه للمجني عليه ويدعي "حليم.ع ال “٢٨ عاما” عدة طعنات نافذة ومتفرقة أودت بحياته في الحال، وذلك إثر خلافات سابقة بينهما.

كانت التحريات أكدت أن الجريمة وقعت أثناء تواجد الطرفين في أحد شوارع قرية الراهبين حيث نشب بينهما شجار تطور لاستخدام السلاح الأبيض.

وعلى الفور جرى التحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.