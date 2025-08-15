الجمعة 15 أغسطس 2025
ضبط المتهم بقتل شاب بعد ساعات من الجريمة بالغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في كشف ملابسات واقعة مقتل شاب بقرية الراهبين التابعة لمركز سمنود.

محافظ الغربية يتابع استعدادات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

حل أزمة أطباء النساء والتوليد بجامعة طنطا وعودة العمل لطبيعته (صور)

حيث تمكنت وحدة مباحث مركز سمنود من ضبط المتهم الذي وجه للمجني عليه ويدعي "حليم.ع ال “٢٨ عاما” عدة طعنات نافذة ومتفرقة أودت بحياته في الحال، وذلك إثر خلافات سابقة بينهما.

كانت التحريات أكدت أن الجريمة وقعت أثناء تواجد الطرفين في أحد شوارع قرية الراهبين حيث نشب بينهما شجار تطور لاستخدام السلاح الأبيض. 

وعلى الفور جرى التحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

